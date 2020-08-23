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Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, Левченко - опять с серебром
Мировые соревнования будто украинский чемпионат
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги. На этот раз соревнования проходили в Стокгольме.
Наша спортсменка покорила высоту два метра с третьей попытки и завоевала золото. Ее соотечественница Юлия Левченко финишировала второй, покорив высоту 1,98 метра со второй попытки.
Напомним, что между этапами Бриллиантовой лиги спортсменки соревновались на Мемориале Ирины Шевински в Польше, тогда победила Левченко с показателем 2 метра.
Отметим, что ранее Даяна Ястремская