Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, Левченко - опять с серебром

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги. На этот раз соревнования проходили в Стокгольме.

Наша спортсменка покорила высоту два метра с третьей попытки и завоевала золото. Ее соотечественница Юлия Левченко финишировала второй, покорив высоту 1,98 метра со второй попытки.

Напомним, что между этапами Бриллиантовой лиги спортсменки соревновались на Мемориале Ирины Шевински в Польше, тогда победила Левченко с показателем 2 метра.