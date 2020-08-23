  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, Левченко - опять с серебром
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, Левченко - опять с серебром

Легкая атлетика
(1 голосов)

Мировые соревнования будто украинский чемпионат

Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, Левченко - опять с серебром
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги. На этот раз соревнования проходили в Стокгольме.

Наша спортсменка покорила высоту два метра с третьей попытки и завоевала золото. Ее соотечественница Юлия Левченко финишировала второй, покорив высоту 1,98 метра со второй попытки.

Напомним, что между этапами Бриллиантовой лиги спортсменки соревновались на Мемориале Ирины Шевински в Польше, тогда победила Левченко с показателем 2 метра.

Отметим, что ранее Даяна Ястремская победила в первом круге турнира в Нью-Йорке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...