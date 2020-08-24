Две победы, рекорд Европы от Вархольма и другие события этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Как выступили украинцы?

Без Марии Ласицкене в секторе для прыжков в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко в Стокгольме снова организовали открытый чемпионат Украины. На недавнем Мемориале Ирены Шевинськой в Быдгоще Левченко обыграла Магучих прыжком на 2 метра – на этапе Бриллиантовой лиги Ярослава дала Юлии симметричный ответ и стала соавтором лучшего результата сезона в мире.

Показательно, что успешную попытку Магучих на 2,00 Левченко встретила искренней улыбкой. Что может быть прекрасней здоровой конкуренции?

Марина Бех-Романчук в Стокгольме не просто оформила свою премьерную викторию в Бриллиантовой лиге, но и переиграла действующую олимпийскую чемпионку Катрин Ибаргуэн. Все решилось в последнем прыжке – Хадди Сагния на домашнем этапе после обновления личного рекорда (6,83) не смогла собраться на финальную попытку, Ибаргуэн прибавила всего 1 сантиметр (6,61), а Бех-Романчук с рискованным попаданием на планку улетела на 6,85 и остановилась всего в 8 сантиметрах от лучшего результата сезона в мире!

Смело занести себе в актив выступление в Стокгольме может и Анна Рыжикова – в забеге на 400 метров с барьерами украинка обновила личный рекорд сезона и уступила только обладательнице лучшего результата сезона в мире Фемке Бол, которой удалось сохранить силы на мощный финальный рывок. За 100 метров до финиша Рыжикова и Бол шли с одинаковым результатом, на отсечке 350 метров Анна уже отставала на 0,2 секунды, а на финише Бол привезла украинке 0,51 секунды.

Топ-3 события этапа

Феноменальный результат Вархольма на 400-метровке с барьерами

Карстен Вархольм в Стокгольме остановился в считанных сотых секунды от мирового рекорда Кевина Янга (46,87), установленного в августе 1992 года на Олимпиаде в Барселоне. Реактивный норвежец даже несмотря на бег по неудобной крайней дорожке вплоть до последнего барьера претендовал на улучшение времени Янга, но все же не совсем чисто преодолел финальное препятствие и потерял несколько драгоценных мгновений. Вархольм на 0,05 секунды обновил свой же рекорд Европы, улучшил рекорд Бриллиантовой лиги и упрочил свое положение в статусе №2 в истории этой дисциплины.

Karsten Warholm hits the last hurdle, still runs the second-fastest 400m hurdles in history, a 46.87 that's .09 off Kevin Young's world record from the 1992 Olympics (oldest men's track world record). pic.twitter.com/IcjAEjWbi5 — Nick Zaccardi (@nzaccardi) August 23, 2020

Спустя 94 минуты после забега на рекорд Европы Вархольм непринужденно выиграл и 400-метровку, опередив ближайшего преследователя на 0,8 секунды. Скажите, а этот парень точно с нашей планеты?

Двойной рекорд от Дюплантиса

Ожидаемая дуэль Армана Дюплантиса и Сэма Кендрикса в прыжках с шестом превратилась в сольное выступление великолепного шведа. На родной земле Дюплантис на 6 сантиметров улучшил рекорд соревнований (он стоял с 1989 года) и обновил свой же лучший результат сезона в мире.

Напоследок мировой рекордсмен пытался взять 6,15, но в этот раз рекорд Бриллиантовой лиги Рено Лавиллени (6,05 в мае 2015 года на этапе в Юджине) все же устоял.

Мьюр ставит лучший результат сезона в мире на 1500-метровке

Пятикратная чемпионка Европы в Стокгольме сняла чуть больше двух секунд с лучшего результата сезона в мире, который до вчерашнего дня принадлежал американке Кариссе Швейцер. Мьюр могла рассчитывать на рекорд соревнований, но от результата двухлетней давности эфиопки Гудаф Цегай ее отделили всего 0,24 секунды.

Мьюр впервые возглавила забег за 400 метров до финиша и без проблем сбежала от группы преследовательниц. Эта седьмая победа Лоры на этапах Бриллиантовой лиги.

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Результаты мужской программы

200 метров

1. Адам Джемили (Великобритания) – 20,61

2. Феликс Свенссон (Швеция) – 20,75

3. Сильван Вики (Швейцария) – 20,75

400 метров

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 45,05

2. Лука Янежич (Словения) – 45,85

3. Йокем Доббер (Нидерланды) – 46,23

400 метров с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,87

2. Уилфред Аппью (Франция) – 49,14

3. Людви Вайян (Франция) – 49,18

800 метров

1. Донован Брейзер (США) – 1:43,76

2. Марко Ароп (Канада) – 1:44,67

3. Андреас Крамер (Швеция) – 1:45,04

1500 метров

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:30,25

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:30,74

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:31,48

Прыжки в длину

1. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8,09 м

2. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,06

3. Кристиан Пулли (Финляндия) – 8,02

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01 м

2. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,73

3. Сэм Кендрикс (США) – 5,53

Метание диска

1. Даниэль Штоль (Швеция) – 69,17 м

2. Симон Петтерссон (Швеция) – 67,72

3. Андрюс Гуджюс (Литва) – 66,80

Результаты женской программы

100 метров

1. Айла Дел Понте (Швейцария) – 11,20

2. Мари ван Хуненстийн (Нидерланды) - 11,28

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) - 11,32

100 метров с барьерами

1. Люминоса Боглиоло (Италия) – 12,88

2. Лотта Харала (Финляндия) – 13,07

3. Метте Грейверсгаард (Дания) – 13,13

400 метров

1. Уэйдлин Джонатас (США) – 51,94

2. Лавиаи Нильсен (Великобритания) – 52,16

3. Лейке Клавер (Нидерланды) – 52,35

400 метров с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 54,68

2. Анна Рыжикова (УКРАИНА) – 55,19

3. Амали Иул (Норвегия) – 55,92

800 метров

1. Джемма Рики (Великобритания) – 1:59,68

2. Рейвин Роджерс (США) – 2:01,02

3. Хедда Хинни (Норвегия) – 2:01,44

1500 метров

1. Лора Мьюр (Великобритания) – 3:57,86

2. Лаура Вейтман (Великобритания) – 4:01,62

3. Мелисса Кортни-Брайант (Великобритания) – 4:01,81

Прыжки в длину

1. Марина Бех-Романчук (УКРАИНА) – 6,85 м

2. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) – 6,61

3. Хадди Сагния (Швеция) – 6,83

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (УКРАИНА) – 2,00 м

2. Юлия Левченко (УКРАИНА) – 1,98

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,93

Прыжки с шестом

1. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,69 м

2. Анжелика Бенгтссон (Швеция) – 4,71

3. Микаэла Майер (Швеция) – 4,52

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме