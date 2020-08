Две победы, рекорд Европы от Вархольма и другие события этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Как выступили украинцы?

Без Марии Ласицкене в секторе для прыжков в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко в Стокгольме снова организовали открытый чемпионат Украины. На недавнем Мемориале Ирены Шевинськой в Быдгоще Левченко обыграла Магучих прыжком на 2 метра – на этапе Бриллиантовой лиги Ярослава дала Юлии симметричный ответ и стала соавтором лучшего результата сезона в мире.

Показательно, что успешную попытку Магучих на 2,00 Левченко встретила искренней улыбкой. Что может быть прекрасней здоровой конкуренции?

Марина Бех-Романчук в Стокгольме не просто оформила свою премьерную викторию в Бриллиантовой лиге, но и переиграла действующую олимпийскую чемпионку Катрин Ибаргуэн. Все решилось в последнем прыжке – Хадди Сагния на домашнем этапе после обновления личного рекорда (6,83) не смогла собраться на финальную попытку, Ибаргуэн прибавила всего 1 сантиметр (6,61), а Бех-Романчук с рискованным попаданием на планку улетела на 6,85 и остановилась всего в 8 сантиметрах от лучшего результата сезона в мире!

Смело занести себе в актив выступление в Стокгольме может и Анна Рыжикова – в забеге на 400 метров с барьерами украинка обновила личный рекорд сезона и уступила только обладательнице лучшего результата сезона в мире Фемке Бол, которой удалось сохранить силы на мощный финальный рывок. За 100 метров до финиша Рыжикова и Бол шли с одинаковым результатом, на отсечке 350 метров Анна уже отставала на 0,2 секунды, а на финише Бол привезла украинке 0,51 секунды.

Топ-3 события этапа

Карстен Вархольм в Стокгольме остановился в считанных сотых секунды от мирового рекорда Кевина Янга (46,87), установленного в августе 1992 года на Олимпиаде в Барселоне. Реактивный норвежец даже несмотря на бег по неудобной крайней дорожке вплоть до последнего барьера претендовал на улучшение времени Янга, но все же не совсем чисто преодолел финальное препятствие и потерял несколько драгоценных мгновений. Вархольм на 0,05 секунды обновил свой же рекорд Европы, улучшил рекорд Бриллиантовой лиги и упрочил свое положение в статусе №2 в истории этой дисциплины.

Karsten Warholm hits the last hurdle, still runs the second-fastest 400m hurdles in history, a 46.87 that's .09 off Kevin Young's world record from the 1992 Olympics (oldest men's track world record). pic.twitter.com/IcjAEjWbi5