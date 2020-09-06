Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина Бех-Романчук заняла второе место на турнире Golden Roof Challenge
Украинка уступила лишь представительнице Беларуси
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на турнире Golden Roof Challenge, который ежегодно проходит в австрийском городе Инсбрук.
Особенностью этих соревнований является то, что происходят они не на стадионе, а в самом центре города.
Наша соотечественница сумела продемонстрировать результат 6,82 метра, уступив лишь представительнице Беларуси Анастасии Мирончук-Ивановой (6,94 метра).
Отметим, что в 2018 и 2019 годах украинка становилась победительницей этих соревнований.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...