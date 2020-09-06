Марина Бех-Романчук заняла второе место на турнире Golden Roof Challenge

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на турнире Golden Roof Challenge, который ежегодно проходит в австрийском городе Инсбрук.

Особенностью этих соревнований является то, что происходят они не на стадионе, а в самом центре города.

Наша соотечественница сумела продемонстрировать результат 6,82 метра, уступив лишь представительнице Беларуси Анастасии Мирончук-Ивановой (6,94 метра).

Отметим, что в 2018 и 2019 годах украинка становилась победительницей этих соревнований.