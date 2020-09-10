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Тройной успех Левченко, Магучих и Геращенко на турнире в Германии. ВИДЕО

Легкая атлетика
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Юлия, Ярослава и Ирина превратили турнир в Дессау-Рослау в открытый чемпионат Украины.

Тройной успех Левченко, Магучих и Геращенко на турнире в Германии. ВИДЕО
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На ежегодном международном турнире в Германии Левченко в борьбе за победу в прыжках в высоту с результатом 1,96 метра по дополнительным показателям опередила Магучих. Геращенко остановилась на высоте 1,90 м и дополнила тройку призеров.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Ирина Геращенко
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