Легкая атлетика
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Тройной успех Левченко, Магучих и Геращенко на турнире в Германии. ВИДЕО
Юлия, Ярослава и Ирина превратили турнир в Дессау-Рослау в открытый чемпионат Украины.
На ежегодном международном турнире в Германии Левченко в борьбе за победу в прыжках в высоту с результатом 1,96 метра по дополнительным показателям опередила Магучих. Геращенко остановилась на высоте 1,90 м и дополнила тройку призеров.
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