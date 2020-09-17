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Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Риме, Магучих – вторая
Украинки достойно представили нашу страну
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Риме.
Украинка сумела покорить 1.98 метра, а вот высота 2.01 м оказалась для нее недосягаемой. Второе место заняла наша спортсменка Ярослава Магучих (1.95).
В беге на 400 м с барьерами второе место заняла Анна Рыжикова, а третьей финишировала Виктория Ткачук.
Напомним, что в Риме
Бриллиантовая лига 2020
Рим (Италия) 17 сентября
Прыжки в высоту, женщины
1. Юлия Левченко (Украина) – 1,98
2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95
400 м с/б, женщины
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,90
2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,54
3. Виктория Ткачук (Украина) – 54,93