Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Риме, Магучих – вторая

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Риме.

Украинка сумела покорить 1.98 метра, а вот высота 2.01 м оказалась для нее недосягаемой. Второе место заняла наша спортсменка Ярослава Магучих (1.95).

В беге на 400 м с барьерами второе место заняла Анна Рыжикова, а третьей финишировала Виктория Ткачук.

Напомним, что в Риме швед Арман Дюплантис побил достижение Сергея Бубки в прыжках с шестом (6.15 м).

Бриллиантовая лига 2020

Рим (Италия) 17 сентября

Прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Левченко (Украина) – 1,98

2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95

400 м с/б, женщины

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,90

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,54

3. Виктория Ткачук (Украина) – 54,93