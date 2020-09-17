  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Риме, Магучих – вторая
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Риме, Магучих – вторая

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинки достойно представили нашу страну

Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Риме, Магучих – вторая
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Риме.

Украинка сумела покорить 1.98 метра, а вот высота 2.01 м оказалась для нее недосягаемой. Второе место заняла наша спортсменка Ярослава Магучих (1.95).

В беге на 400 м с барьерами второе место заняла Анна Рыжикова, а третьей финишировала Виктория Ткачук.

Напомним, что в Риме швед Арман Дюплантис побил достижение Сергея Бубки в прыжках с шестом (6.15 м).

Бриллиантовая лига 2020

Рим (Италия) 17 сентября

Прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Левченко (Украина) – 1,98
2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95

400 м с/б, женщины

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,90
2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,54
3. Виктория Ткачук (Украина) – 54,93

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...