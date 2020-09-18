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Проценко выиграл этап Бриллиантовой лиги в Риме

Легкая атлетика
(2 голосов)

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Проценко выиграл этап Бриллиантовой лиги в Риме
Новина українською

На первом официальном старте в 2020 году Андрей Проценко оказался единственным, кому в секторе для прыжков в высоту удалось взять 2,30. Украинец на 3 сантиметра превзошел результат местного фаворита Джанмарко Тамбери.

18-летний Олег Дорощук на первом в карьере этапе Бриллиантовой лиги только из-за большего количества попыток на высоте 2,18 упустил третье место в пользу итальянца Стефано Соттиле.

Результативно для Украины сложился и забег на 400 метров с барьерами. Анна Рыжикова с результатом 54,54 проиграла только голландке Фемке Бол (53,90), а Виктория Ткачук с новым личным рекордом (54,93) заняла третье место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Юлия Левченко стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в столице Италии.

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В статье: Андрей Проценко Бриллиантовая лига
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