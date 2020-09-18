Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэль Левченко и Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. ВИДЕО
Юлия с результатом 1,98 метра в столице Италии стала первой, а Ярослава (1,95 м) заняла второе место
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