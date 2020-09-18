Мировой рекорд Дюплантиса, медальный урожай Украины и другие события этапа Бриллиантовой лиги в Риме

Как выступили украинцы?

Без Марии Ласицкене в секторе для прыжков в высоту традиционно для этого сезона никто не осмелился бросить вызов украинскому дуэту Юлия Левченко – Ярослава Магучих.

К 30-градусной жаре лучше приспособилась Левченко, которой удалось взять реванш у Магучих за недавние поражения на этапах в Монако и Стокгольме. Левченко выполнила 6 подряд успешных прыжков (от 1,80 до 1,98 метра), в то время как Магучих использовала лишнюю попытку на 1,92, а на высоте 1,98 трижды сбила планку.

Андрей Проценко в Риме в первом международном старте в сезоне отметился красивой тактической победой в противостоянии с чемпионом мира-2016 в помещении Джанмарко Тамбери.

Херсонец перед высотой 2,27 уступал местному атлету из-за большего количества попыток на 2,18 и 2,24. После двух неудачных прыжков на 2,27 Проценко понял, что терять ему больше нечего. Андрей перенес свой последний прыжок на 2,30 – и взял эту высоту! Теперь уже Тамбери после первого неудачного прыжка на 2,30 был вынужден идти в ва-банк и заказывать 2,32, но эта высота итальянцу оказалась не по зубам.

Еще два призовых места в копилку Украины в забеге на 400 метров с барьерами добавили Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Первое место ожидаемо легко забрала обладательница лучшего результата сезона в мире Фемке Бол, Рыжикова на финише обновила личный рекорд сезона (54,54), а Ткачук за счет потрясающего ускорения (за 100 метров до финиша Виктория была только 6-й) замкнула топ-3 и покинула Рим с новым личным рекордом – 54,93!

Топ-3 события этапа в Риме

Дюплантис отправляет в историю рекорд Сергея Бубки

После того, как Арман Дюплантис в феврале 2020 года в Глазго взлетел на 6,18 и улучшил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении, стало очевидно, что 26-летний рекорд Сергея Бубки (6,15 м) на открытом воздухе доживает свои последние месяцы. По ходу летнего сезона Дюплантис неоднократно пытался стать единоличным рекордсменом, но каждый раз ему чего-то не хватало. Или кого-то.

Недостающим звеном для Дюплантиса оказался Рено Лавиллени – тот самый француз, который 6 лет назад в Донецке на глазах у Бубки стал новым рекордсменом в помещении. Лавиллени перед форсированием мирового рекорда дал Дюплантису несколько советов по разгону и первой фазе прыжка – с первой попытки швед грудью немного задел планку, но второй прыжок оказался настолько идеальным, что Арман мог снять с рекорда Бубки еще несколько сантиметров!

«После той первой попытки я знал, что мне нужно делать. Мне просто нужно было выйти и сделать это. Я хотел прыгнуть 6,15 на открытом стадионе, чтобы больше не было неразберихи. Теперь у меня лучшие прыжки и в помещении, и на воздухе. 6,15 были для меня очень важны, поэтому я рад преодолеть это».

Рекорд Бриллиантовой лиги в беге на 3000 метров

Наряду с Арманом Дюплантисом героем этапа в Риме стал 19-летний Джейкоб Киплимо, который в забеге на 3000 метров в острой борьбе со своим не менее талантливым сверстником Якобом Ингебригтсенем побил рекорд Бриллиантовой лиги и установил лучшее время на этой дистанции за последние 13 лет.

Киплимо в Риме – 8-й лучший результат в истории дисциплины, а Ингебригтсен с новым личным рекордом ворвался в топ-10 (7:27.05) и стал вторым быстрейшим бегуном из Европы после Мохаммеда Мурхита, который под флагом Бельгии 20 лет назад пробежал 3 километра за 7:26,62.

Новые рекорды и очередная победа от Карстена Вархольма

норвежец Карстен Вархольм в Риме в последний раз в сезоне-2020 пытался штурмовать мировой рекорд на 400-метровке с барьерами. Попытка взять 46,78 Кевина Янга снова оказалась неудачной, но Вархольм с результатом 47,07 не остался без дежурной порции рекордов. Норвежец в четвертый раз за месяц попал в топ-13 в истории дисциплины, стал автором нового рекорда соревнований (ранее – 47,48 Аберрахмана Самбы) и обновил рекорд Стадио Олимпико (ранее – 47,37 Эдвина Мозеса).

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Риме

Результаты мужской программы

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,96

2. Артур Циссе (Кот-д’Ивуар) – 10,04

3. Филиппо Торту (Италия) – 10,09

110 м с барьерами

1. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,15

2. Аарон Мэллет (США) – 13,23

3. Фредди Криттенден (США) – 13,31

400 м

1. Эдоардо Скотти (Италия) – 45,21

2. Юсеф Карам (Кувейт) – 45,25

3. Карол Залевски (Польша) – 45,48

400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,07

2. Людви Вайян (Франция) – 48,69

3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,72

3000 м

1. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 7:26,64

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 7:27,05

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 7:28,02

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,15 м

2. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,80

3. Эрнест Йон Обина (Чехия) – 5,80

Прыжки в высоту

1. Андрей Проценко (УКРАИНА) – 2,30 м

2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,27

3. Стефано Соттиле (Италия) – 2,18

…

5. Олег Дорощук (УКРАИНА) – 2,18

Толкание ядра

1. Ник Понцио (США) – 21,09 м

2. Пэйтон Оттердаль (США) – 20,85

3. Леонардо Фаббри (Италия) – 20,69

Результаты женской программы

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,85

2. Алейя Хоббс (США) – 11,12

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,14

100 м с барьерами

1. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,72

2. Люминоса Боглиоло (Италия) – 12,83

3. Пэйтон Чедвик (США) – 12,89

400 м

1. Лейке Клавер (Нидерланды) – 50,98

2. Агне Серксниене (Литва) – 51,80

3. Юстина Свети-Ерсетич (Польша) – 51,94

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,90

2. Анна Рыжикова (УКРАИНА) – 54,54

3. Виктория Ткачук (УКРАИНА) – 54,93

800 м

1. Джемма Рики (Великобритания) – 1:59,76

2. Хедда Хинни (Норвегия) – 2:00,24

3. Лаура Мюир (Великобритания) – 2:00,49

Прыжки в высоту

1. Юлия Левченко (УКРАИНА) – 1,98 м

2. Ярослава Магучих (УКРАИНА) – 1,95

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95

Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Риме

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Риме