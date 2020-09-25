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Бех-Романчук: Восхищена своей победой в Дохе

Легкая атлетика
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Украинка добыла победу на этапе Бриллиантовой лиги

Бех-Романчук: Восхищена своей победой в Дохе
Новина українською

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук добыла вторую в сезоне победу на этапе Бриллиантовой лиги, остановившись в 2 сантиметрах от повторения личного рекорда – 6,93 м. Сразу же после выступления в Дохе украинка призналась, что рада на мажорной ноте завершить этот непростой сезон:

"Я довольна своим прыжком и восхищена своей победой в Дохе. Этот сезон проходил не так, как мы все планировали, но я рада завершить его на такой высоте.

Олимпийские игры – это моя следующая цель. Как и у всех нас. Я надеюсь хорошо выступить в Токио. Возьму небольшую паузу, а после этого заранее начну подготовку к сезону 2021.

Я была рада выступить здесь и надеюсь вернуться и в следующем году".

Судя по всему, Бех-Романчук будет признана лучшей легкоатлеткой Украины и в сентябре. Свою награду в августе она уже получила.2

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В статье: Марина Бех-Романчук
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Источник:
XSport.ua
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