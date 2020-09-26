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Эффектная победа Бех-Романчук, очередной успех Дюплантиса и другие события этапа Бриллиантовой лиги в Дохе
Финальный этап в Катаре стал достойным завершением сезона в легкой атлетике
Победный прыжок Бех-Романчук на личный рекорд сезона
Марина Бех-Романчук в Дохе показала, как нужно завершать сезон. Украинка завелась после прыжка Хадди Сагния на 6,85 и выдала в последней попытке 6,91, не долетев всего 2 сантиметра до персонального рекорда, установленного в июне 2016 года на чемпионате Украины.
Бех-Романчук, до 2020 года ни разу не побеждавшая на этом уровне, стала двукратной чемпионкой этапов Бриллиантовой лиги. Остается лишь сожалеть, что из-за COVID-19 в этом году в серии не определяется победитель общего зачета – украинка с ее текущей формой и стабильностью была бы одним из основных претендентов на титул.
Дюплантис побеждает только по дополнительным показателям
Арман Дюплантис спустя неделю после взятия мирового рекорда Сергея Бубки в Дохе вновь не остался без рекорда, но теперь уже локального, да и в соавторах у шведа оказались Сэм Кендрикс и Рено Лавиллени, которые в Катаре также остановились на скромных 5,82. Дюплантис не выполнил ни одного лишнего прыжка перед кульминационными высотами, в то время как Кендрикс и Лавиллени вдоволь напрыгались на 5,71 и 5,82.
Победа в Дохе стала для теперь уже единоличного мирового рекордсмена 11-й подряд во время летнего сезона. При этом Дюплантис на пяти стартах взлетал на 6-метровую высоту.
Драматичная развязка и рекорд в беге на 3000 метров
Двукратной чемпионке мира Хеллен Обири пришлось выдать свой нынешний максимум, чтобы преодолеть сопротивление Беатрис Чепкоеч, которой принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями. Чепкоеч в Дохе сняла несколько секунд со своего личного рекорда, однако этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с Обири, которая сразу на 18 секунд улучшила лучший результат сезона в мире.
О силе забега лучше всего говорит тот факт, что результаты Обири, Тироп и Чепкоеч вошли в топ-25 на этой дистанции за всю историю легкой атлетики.
Результаты мужской программы
110 м c барьерами
1. Аарон Мэллет (США) – 13,15
2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,40
3. Дэвид Кинг (Великобритания) – 13,54
200 м
1. Артур Сиссе (Кот-д’Ивуар) – 20,23
2. Джулиан Форте (Ямайка) – 20,39
3. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,68
400 м
1. Камари Монтгомери (США) – 45,55
2. Юсеф Карам (Кувейт) – 45,72
3. Мохамед Насир Аббас (Катар) – 45,96
800 м
1. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,16
2. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1:44,56
3. Вайклиф Кинимал (Кения) – 1:45,68
1500 м
1. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:30,51
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 3:32,97
3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3:33,45
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,82 м
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
3. Рено Лавильени (Франция) – 5,82
Результаты женской программы
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,87
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуара) – 11,21
3. Кайла Уайт (США) – 11,25
100 м с барьерами
1. Пэйтон Чедвик (США) – 12,78
2. Талия Брукс (США) – 12,86
3. Синди Офили (Великобритания) – 13,02
800 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1:57,68
2. Эстер Герреро (Испания) – 1:59,22
3. Адель Трэйси (Великобритания) – 1:59,87
3000 м
1. Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 8:22,54
2. Агнес Тироп (Кения) – 8:22,92
3. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8:22,92
Прыжки в длину
1. Марина Бех-Романчук (УКРАИНА) – 6,91 м (в финале – 6,91)
2. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,71 (6,68)
3. Хадди Санья (Швеция) – 6,85 (6,65)
Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Дохе
Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Дохе
Сезон в главной легкоатлетической серии мира официально завершен – этапы в Лондоне, Юджине, Париже, Рабате, Гштааде и Шанхае отменены из-за пандемии коронавируса.