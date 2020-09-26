Эффектная победа Бех-Романчук, очередной успех Дюплантиса и другие события этапа Бриллиантовой лиги в Дохе

Топ-3 события этапа

Победный прыжок Бех-Романчук на личный рекорд сезона

Марина Бех-Романчук в Дохе показала, как нужно завершать сезон. Украинка завелась после прыжка Хадди Сагния на 6,85 и выдала в последней попытке 6,91, не долетев всего 2 сантиметра до персонального рекорда, установленного в июне 2016 года на чемпионате Украины.

Бех-Романчук, до 2020 года ни разу не побеждавшая на этом уровне, стала двукратной чемпионкой этапов Бриллиантовой лиги. Остается лишь сожалеть, что из-за COVID-19 в этом году в серии не определяется победитель общего зачета – украинка с ее текущей формой и стабильностью была бы одним из основных претендентов на титул.

Дюплантис побеждает только по дополнительным показателям

Арман Дюплантис спустя неделю после взятия мирового рекорда Сергея Бубки в Дохе вновь не остался без рекорда, но теперь уже локального, да и в соавторах у шведа оказались Сэм Кендрикс и Рено Лавиллени, которые в Катаре также остановились на скромных 5,82. Дюплантис не выполнил ни одного лишнего прыжка перед кульминационными высотами, в то время как Кендрикс и Лавиллени вдоволь напрыгались на 5,71 и 5,82.

Победа в Дохе стала для теперь уже единоличного мирового рекордсмена 11-й подряд во время летнего сезона. При этом Дюплантис на пяти стартах взлетал на 6-метровую высоту.

Драматичная развязка и рекорд в беге на 3000 метров

Двукратной чемпионке мира Хеллен Обири пришлось выдать свой нынешний максимум, чтобы преодолеть сопротивление Беатрис Чепкоеч, которой принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями. Чепкоеч в Дохе сняла несколько секунд со своего личного рекорда, однако этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с Обири, которая сразу на 18 секунд улучшила лучший результат сезона в мире.

О силе забега лучше всего говорит тот факт, что результаты Обири, Тироп и Чепкоеч вошли в топ-25 на этой дистанции за всю историю легкой атлетики.

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Дохе

Результаты мужской программы

110 м c барьерами

1. Аарон Мэллет (США) – 13,15

2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,40

3. Дэвид Кинг (Великобритания) – 13,54

200 м

1. Артур Сиссе (Кот-д’Ивуар) – 20,23

2. Джулиан Форте (Ямайка) – 20,39

3. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,68

400 м

1. Камари Монтгомери (США) – 45,55

2. Юсеф Карам (Кувейт) – 45,72

3. Мохамед Насир Аббас (Катар) – 45,96

800 м

1. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,16

2. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 1:44,56

3. Вайклиф Кинимал (Кения) – 1:45,68

1500 м

1. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:30,51

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 3:32,97

3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3:33,45

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,82 м

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,82

3. Рено Лавильени (Франция) – 5,82

Результаты женской программы

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,87

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуара) – 11,21

3. Кайла Уайт (США) – 11,25

100 м с барьерами

1. Пэйтон Чедвик (США) – 12,78

2. Талия Брукс (США) – 12,86

3. Синди Офили (Великобритания) – 13,02

800 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1:57,68

2. Эстер Герреро (Испания) – 1:59,22

3. Адель Трэйси (Великобритания) – 1:59,87

3000 м

1. Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 8:22,54

2. Агнес Тироп (Кения) – 8:22,92

3. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8:22,92

Прыжки в длину

1. Марина Бех-Романчук (УКРАИНА) – 6,91 м (в финале – 6,91)

2. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,71 (6,68)

3. Хадди Санья (Швеция) – 6,85 (6,65)

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Дохе

Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Дохе

Сезон в главной легкоатлетической серии мира официально завершен – этапы в Лондоне, Юджине, Париже, Рабате, Гштааде и Шанхае отменены из-за пандемии коронавируса.