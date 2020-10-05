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Украинка вошла в топ-10 марафона в Лондоне

Легкая атлетика
(1 голосов)

Впечатляющий результат

Украинка вошла в топ-10 марафона в Лондоне
Новина українською

Ежегодный Лондонский марафон с результатом 2:18.58 выиграла представительница Кении Бригид Косгей, а лучшей среди украинок стала Дарья Михайлова, которая финишировала на 9-й позиции спустя 8 минут и 31 секунду после победительницы забега.

Михайлова сбросила почти минуту со своего персонального рекорда и впервые в карьере финишировала в топ-10 на марафонах такого уровня.

"Было жестко. Мы приезжаем, а там ливень стоит. Все бегали в дождевиках. Я думаю, как мы будем бежать, холодно. Я уже не помню, когда у меня такая крепатура была после марафона. Во время марафона я боялась добавлять, потому что либо добежала бы, либо со спазмами сошла бы. Поэтому старалась аккуратно добежать", - написала Михайлова в Instagram.

Отметим, что в последний раз на марафоне в Лондоне украинка финишировала в топ-10 в 2014 году – 6 лет назад с результатом 2:31.31 Людмила Коваленко в столице Великобритании финишировала 9-й.

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В статье: марафон Дарья Михайлова
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