Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чептегеи и Гидей – новые мировые рекордсмены в беге на 10 и 5 тысяч метров
В Валенсии обновлены два мировых рекорда
Действующий чемпион мира в беге на 10 000 метров Джошуа Кипруи Чептегеи на соревнованиях в Валенсии снял более 6 секунд с мирового рекорда Кененнисы Бекеле, который держался с августа 2005 года.
В тот же день Летесенбет Гидей переписала мировой рекорд в беге на 5000 метров. Эфиопка на 5 секунд улучшила рекордное время Тирунеш Дибабы, которая на протяжении 12 лет держала мировой рекорд на этой дистанции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
- Минус два у Олимпика, полноценный трансфер Мариуполя. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Бразильский нападающий не попал в Динамо из-за правил регистрации игроков в Украине
- Украинка вошла в топ-10 марафона в Лондоне
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...