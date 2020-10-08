Чептегеи и Гидей – новые мировые рекордсмены в беге на 10 и 5 тысяч метров

Действующий чемпион мира в беге на 10 000 метров Джошуа Кипруи Чептегеи на соревнованиях в Валенсии снял более 6 секунд с мирового рекорда Кененнисы Бекеле, который держался с августа 2005 года.

В тот же день Летесенбет Гидей переписала мировой рекорд в беге на 5000 метров. Эфиопка на 5 секунд улучшила рекордное время Тирунеш Дибабы, которая на протяжении 12 лет держала мировой рекорд на этой дистанции.