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Чептегеи и Гидей – новые мировые рекордсмены в беге на 10 и 5 тысяч метров

Легкая атлетика
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В Валенсии обновлены два мировых рекорда

Чептегеи и Гидей – новые мировые рекордсмены в беге на 10 и 5 тысяч метров
Новина українською

Действующий чемпион мира в беге на 10 000 метров Джошуа Кипруи Чептегеи на соревнованиях в Валенсии снял более 6 секунд с мирового рекорда Кененнисы Бекеле, который держался с августа 2005 года.

В тот же день Летесенбет Гидей переписала мировой рекорд в беге на 5000 метров. Эфиопка на 5 секунд улучшила рекордное время Тирунеш Дибабы, которая на протяжении 12 лет держала мировой рекорд на этой дистанции.

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В статье: легкая атлетика бег
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