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Чемпион мира по лёгкой атлетике дисквалифицирован на два года

Легкая атлетика
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Легкоатлет нарушил антидопинговые правила

Чемпион мира по лёгкой атлетике дисквалифицирован на два года
Новина українською

Американский спринтер Кристиан Коулман был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Коулман пропустил три допинг-теста в течение года. Он не пришёл на тестирование 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. За три пропуска допинг-теста в течение года спортсменов подвергают санкциям.

Дисквалификация Коулмана будет действовать до 13 мая 2022 года. Он может обжаловать решение в течение 30 дней.

Коулман — чемпион мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4 x 100 м. Кроме того, он является двукратным серебряным призёром чемпионата мира 2017 года и рекордсменом мира в беге на 60 м.

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В статье: Кристиан Коулман
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