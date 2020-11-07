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Украинская чемпионка мира попала на обложку книги. Фото
Очень приятный сюрприз
Украинская чемпионка мира среди юниоров Алина Шух попала на обложку книги. Соответствующую новость наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"1,5 года назад я ехала из города на юге Испании в Мадрид для того что бы проголосовать на выборах президента Украини. Для поездки пришлось воспользоваться BlaBlaCar. Мне очень повезло с водителем. С Карлосом за 6 часов дороги мы успели поговорить на самые разные темы, от потенциала развития космоса до любимого нам спорта (он работал психологом баскетбольной команды на тот момент). В общем, завязалась дружба. Я даже еще приезжала в Мадрид к нему в гости.
После той первой встречи Карлос начал писать книгу, с многообещающим названием "Человек, стоящий за спортсменом". Я следила за всем процессом написания и публикации книги. Но чего я не знала, так это то, что он поместит мое фото на ее обложку! Мне прямо очень приятно, и я очень рада за своего друга" - написала она.
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