Украинская чемпионка мира попала на обложку книги. Фото

Украинская чемпионка мира среди юниоров Алина Шух попала на обложку книги. Соответствующую новость наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"1,5 года назад я ехала из города на юге Испании в Мадрид для того что бы проголосовать на выборах президента Украини. Для поездки пришлось воспользоваться BlaBlaCar. Мне очень повезло с водителем. С Карлосом за 6 часов дороги мы успели поговорить на самые разные темы, от потенциала развития космоса до любимого нам спорта (он работал психологом баскетбольной команды на тот момент). В общем, завязалась дружба. Я даже еще приезжала в Мадрид к нему в гости.

После той первой встречи Карлос начал писать книгу, с многообещающим названием "Человек, стоящий за спортсменом". Я следила за всем процессом написания и публикации книги. Но чего я не знала, так это то, что он поместит мое фото на ее обложку! Мне прямо очень приятно, и я очень рада за своего друга" - написала она.