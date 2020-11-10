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Стало известно, у кого из биатлонистов сборной Украины нашли COVID-19

Легкая атлетика
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Вспышка коронавируса произошла в резервной команде

Стало известно, у кого из биатлонистов сборной Украины нашли COVID-19
Новина українською

Положительные тесты на COVID-19 сдали Артем Тищенко, Руслан Бригадир и Александра Меркушина. Также вирус обнаружен у врача главной сборной Украины Богдана Браткова.

Сегодня украинские биатлонисты пройдут повторные тесты на коронавирус. От их результатов зависит, смогут ли они в ближайшее время возобновить подготовку к сезону.

"Биатлонисты, которые сдали положительный тест на коронавирус, находятся на самоизоляции. Все остальные – на карантине: разрешены тренировки в лесу на свежем воздухе, но не групповые. Нам также выделили время вечером для тренировок на лыжах: когда заканчивают подготовку другие команды, мы выходим. Это около 18:30", - говорит тренер женской команды Валерий Лесников.

Что касается основы сборной Украины, то команда «А» ограничений в тренировках не имеет.

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В статье: биатлон Артем Тищенко Александра Меркушина
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Источник:
Xsport.ua

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