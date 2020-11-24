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Бех-Романчук выполнила сложнейший трюк на тренировке. ВИДЕО

Легкая атлетика
(1 голосов)

​​​​​​​Это способны повторить только профессионалы

Бех-Романчук выполнила сложнейший трюк на тренировке. ВИДЕО
Новина українською

Чемпионка Европейских игр и вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на тренировке выполнила 5 подряд прыжков через барьер на высоте 110 сантиметров.

"Мой новый рекорд. Начала тренировочный лагерь в высоты 1,10 метра", - написала легкоатлетка в Instagram.

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В статье: легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
24.11.2020 в 16:28
Круто!
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