Бех-Романчук выполнила сложнейший трюк на тренировке. ВИДЕО

Чемпионка Европейских игр и вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на тренировке выполнила 5 подряд прыжков через барьер на высоте 110 сантиметров.

"Мой новый рекорд. Начала тренировочный лагерь в высоты 1,10 метра", - написала легкоатлетка в Instagram.