Неизвестные подожгли автомобиль лучшего дзюдоиста Украины

В ночь на 9 декабря в 03:30 в Святошинском районе Киева на территории дома Георгия Зантарая неизвестные подожгли автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью.

Пожар был потушен в течение 15 минут, никто не людей не пострадал. На месте поджога работают правоохранители.

Стоит отметить, что Зантарая является депутатом Киевского городского совета от партии «Слуга народа».

Георгий Зантарая – чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы и победитель Европейских игр.