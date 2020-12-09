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Неизвестные подожгли автомобиль лучшего дзюдоиста Украины
Происшествие в Киеве
В ночь на 9 декабря в 03:30 в Святошинском районе Киева на территории дома Георгия Зантарая неизвестные подожгли автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью.
Пожар был потушен в течение 15 минут, никто не людей не пострадал. На месте поджога работают правоохранители.
Стоит отметить, что Зантарая является депутатом Киевского городского совета от партии «Слуга народа».
Георгий Зантарая – чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы и победитель Европейских игр.
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Источник:Obozrevatel
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