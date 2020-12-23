Бех-Романчук признана лучшей в мире по прыжкам в длину

Авторитетный американский журнал Track & Field, подводя итоги года в легкой атлетике, поставил Марину Бех-Романчук на первое место в списке лучших прыгунь в длину.

Украинка в сезоне 2020 года оформила две победы на этапах Бриллиантовой лиги, выиграла общий зачет Мирового легкоатлетического тура, в очередной раз стала чемпионкой Украины и обновила личный рекорд (6,96 м).

В топ-3 в своих дисциплинах по версии Track & Field попали еще три украинки. Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту уступили только россиянке Марии Ласицкене, а Алина Шух стала второй в рейтинге лучших многоборок года.