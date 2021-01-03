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Марина Бех-Романчук: Наслаждаюсь своим коротким отпуском. Фото
Как всегда - шик
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась пикантным фото со своего отдыха в Буковеле. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Наслаждаюсь своим коротким отпуском"
Напомним, что ранее Марта Костюк
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