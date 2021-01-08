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Чемпион мира по прыжкам в длину нарушил антидопинговые правила
Спортсмен временно отстранен
Южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга временно отстранён от участия в соревнованиях, сообщает сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Призёр Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира 2017 года нарушил антидопинговые правила, не предоставив данные о своём местонахождении.
За аналогичное нарушение был дисквалифицирован победитель молодёжного чемпионата мира 2014 года в беге на 800 метров Альфред Кипкетер из Кении.
Ранее Маньонга не раз оказывался в центре скандалов. В 2012 году у спортсмена был выявлен положительный результат теста на наркотики, после чего он лечился от метамфетаминовой зависимости. Несмотря на недуг, спортсмен в итоге сумел вернуться и добиться немалых успехов в прыжках в длину.
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