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Умер олимпийский чемпион Владимир Киселёв
Ему было всего 64 года
Пресс-служба Полтавского областного отделения НОК Украины в Facebook сообщила о смерти олимпийского чемпиона по толканию ядра Владимира Киселёва. Прославленного спортсмена не стало 7 января, причины смерти не уточняются.
Киселёв в 1980 году на домашней Олимпиаде в Москве толкнул ядро на 21,35 метра. Почетный гражданин Кременчуга на 27 сантиметров превзошел результат еще одного советского спортсмена Александра Барышникова.
Также Владимир Киселёв выигрывал чемпионат Европы среди юниоров, брал бронзу на чемпионате Европы среди взрослых и занимал третье место на международных соревнованиях Дружба-84.
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