Проценко и Магучих победили на соревнованиях в Италии

На турнире Udin Jump в Удине Ярославе Магучих победу в секторе для прыжков в высоту принесла удачная попытка на 2,00 метра. Ближайшая конкурентка украинки остановилась на высоте 1,93 метра.

Андрей Проценко в Удине выиграл с результатом 2,28 метра. Вторым с прыжком на 2,24 стал кубинец Луис Энрике Зайас.