  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Проценко и Магучих победили на соревнованиях в Италии
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проценко и Магучих победили на соревнованиях в Италии

Легкая атлетика
(1 голосов)

Двойной успех украинских прыгунов в высоту

Проценко и Магучих победили на соревнованиях в Италии
Новина українською

На турнире Udin Jump в Удине Ярославе Магучих победу в секторе для прыжков в высоту принесла удачная попытка на 2,00 метра. Ближайшая конкурентка украинки остановилась на высоте 1,93 метра.

Андрей Проценко в Удине выиграл с результатом 2,28 метра. Вторым с прыжком на 2,24 стал кубинец Луис Энрике Зайас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Проценко Ярослава Магучих прыжки в высоту
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...