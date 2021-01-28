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Проценко и Магучих победили на соревнованиях в Италии
Двойной успех украинских прыгунов в высоту
На турнире Udin Jump в Удине Ярославе Магучих победу в секторе для прыжков в высоту принесла удачная попытка на 2,00 метра. Ближайшая конкурентка украинки остановилась на высоте 1,93 метра.
Андрей Проценко в Удине выиграл с результатом 2,28 метра. Вторым с прыжком на 2,24 стал кубинец Луис Энрике Зайас.
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