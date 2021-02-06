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Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка Европы в январе
Поздравляем с заслуженным званием
Украинская спортсменка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам января 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице European Athletics в Instagram:
"Открыла сезон с высоты 2,02 м в Киеве, а затем взяла 2,00 м в Удине.
Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка месяца в январе.
Есть подозрение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце" - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сваи магучие и Проценко
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