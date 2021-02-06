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Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка Европы в январе

Легкая атлетика
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Поздравляем с заслуженным званием

Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка Европы в январе
UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам января 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице European Athletics в Instagram:

"Открыла сезон с высоты 2,02 м в Киеве, а затем взяла 2,00 м в Удине.

Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка месяца в январе.

Есть подозрение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце" - говорится в сообщении.

Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка Европы в январе - изображение 1

Напомним, что ранее сваи магучие и Проценко признаны лучшими спортсменами Украины в январе.

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В статье: Ярослава Магучих
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