Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка Европы в январе

Украинская спортсменка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам января 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице European Athletics в Instagram:

"Открыла сезон с высоты 2,02 м в Киеве, а затем взяла 2,00 м в Удине.

Ярослава Магучих - лучшая легкоатлетка месяца в январе.

Есть подозрение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце" - говорится в сообщении.