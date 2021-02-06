Марина Бех-Романчук завоевала серебро на турнире в Берлине

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на турнире ISTAF Indoor в Берлине (Германия).

Наша спортсменка показала результат 6,64 м . Лучшим был признан показатель местной атлетики Малайки Михамбо (6,77 м.). ТОП 3 замкнула американка Талия Брукс (6,49 м.)