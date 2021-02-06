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Марина Бех-Романчук завоевала серебро на турнире в Берлине

Легкая атлетика
(3 голосов)

Поздравляем с замечательным результатом

Марина Бех-Романчук завоевала серебро на турнире в Берлине
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на турнире ISTAF Indoor в Берлине (Германия).

Наша спортсменка показала результат 6,64 м. Лучшим был признан показатель местной атлетики Малайки Михамбо (6,77 м.). ТОП 3 замкнула американка Талия Брукс (6,49 м.)

Напомним, что ранее Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой Европы.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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