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Проценко установил лучший результат сезона в мире

Легкая атлетика
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Но при этом не выиграл соревнования

Проценко установил лучший результат сезона в мире

Новина українською

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко с лучшим результатом сезона в мире (2,34 метра) завоевал серебро в Торуне (Польша) на этапе World Indoor Athletics.

Проценко в борьбе за золото по дополнительным показателям уступил белорусу Максиму Недосекову, который на высоту 2,34 метра потратил всего один прыжок, в то время как украинец взял планку с третьей попытки.

Еще один украинец Дмитрий Никитин с результатом 2,20 метра занял в Торуне четвертое место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук завоевала серебро на турнире в Берлине.

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В статье: легкая атлетика Андрей Проценко
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