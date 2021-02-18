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Проценко установил лучший результат сезона в мире
Но при этом не выиграл соревнования
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко с лучшим результатом сезона в мире (2,34 метра) завоевал серебро в Торуне (Польша) на этапе World Indoor Athletics.
Проценко в борьбе за золото по дополнительным показателям уступил белорусу Максиму Недосекову, который на высоту 2,34 метра потратил всего один прыжок, в то время как украинец взял планку с третьей попытки.
Еще один украинец Дмитрий Никитин с результатом 2,20 метра занял в Торуне четвертое место.
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