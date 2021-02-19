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Легенда легкой атлетики объявила о завершении карьеры

Легкая атлетика
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Устала бороться с травмами

Легенда легкой атлетики объявила о завершении карьеры

Новина українською

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Бланка Влашич в 37-летнем возрасте приняла решение поставить точку в спортивной карьере.

В последний раз Влашич на элитном уровне выступала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-да-Жанейро, завоевав бронзу. После Игр в Бразилии хорватка перенесла несколько операций на ахилловом сухожилии и так и не смогла возобновить карьеру.

Влашич по два раза выигрывала чемпионат мира на воздухе и в помещении. На Олимпийских играх помимо бронзы 2016 года на ее счету серебро Игр-2008 в Пекине.

В августе 2009 года Бланка Влашич в Загребе прыгнула на 2 метра и 8 сантиметров, что всего на 1 сантиметр хуже мирового рекорда.

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В статье: Бланка Влашич прыжки в высоту
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