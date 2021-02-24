Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на официальном уровне сообщила, что местные спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы в помещении, который с 5 по 7 марта пройдет в Торуни (Польша).

Федерация отмечает, что возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта.

ВФЛА потеряла статус члена Всемирной легкоатлетической ассоциации в ноябре 2015 года после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.

Напомним, что на летних Олимпийских играх 2016 года единственной российской спортсменкой, допущенной к соревнованиям, стала Дарья Клишина.