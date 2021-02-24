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Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы

Легкая атлетика
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Даже в нейтральном статусе

Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы

Новина українською

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на официальном уровне сообщила, что местные спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы в помещении, который с 5 по 7 марта пройдет в Торуни (Польша).

Федерация отмечает, что возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта.

ВФЛА потеряла статус члена Всемирной легкоатлетической ассоциации в ноябре 2015 года после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.

Напомним, что на летних Олимпийских играх 2016 года единственной российской спортсменкой, допущенной к соревнованиям, стала Дарья Клишина.

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В статье: Допинг легкая атлетика
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