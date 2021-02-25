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Представлен состав сборной Украины на чемпионат Европы в Польше

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украину в Торуни представят 31 спортсмен

Представлен состав сборной Украины на чемпионат Европы в Польше

Новина українською

Федерация легкой атлетики Украины опубликовала состав украинской делегации, которая с 4 по 7 марта выступит на чемпионате Европы в помещении.

Мужчины:

Александр Соколов, Станислав Коваленко, Эрик Кострица (все – 60 метров), Виктор Солянов, Богдан Черномаз (оба – 60 метров с барьерами), Александр Погорелко, Даниил Даниленко, Никита Барабанов (все – 400 метров), Евгений Гуцол, Олег Миронец (оба – 800 метров), Артем Алфимов (1500 метров), Владислав Мазур (прыжки в длину), Андрей Проценко, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (все – прыжки в высоту).

Женщины:

Виктория Ратникова (60 метров), Анна Плотицына, Анна Чубковцева, Анастасия Мохнюк (все – 60 метров с барьерами), Анна Рыжикова, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк (все – 400 и 4 по 400 метров), Виктория Ткачук, Алина Логвиненко (обе – 4 по 400 метров), Светлана Жульжик (800 метров), Наталья Стребкова (3000 метров), Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (все – прыжки в высоту), Яна Гладийчук (прыжки с шестом), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).

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В статье: легкая атлетика Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук
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