Украинские легкоатлеты стартуют на чемпионате Европы. Что об этом нужно знать?

Волей коронавируса зимний чемпионат Европы в Польше для многих легкоатлетов станет генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Польше. Украина делегировала в Торунь 32 спортсмена с хорошими перспективами на первое золото с 2015 года. Но обо всем по порядку.

Кто представит Украину на чемпионате Европы в помещении?

Изначально в заявке сборной Украины была 31 фамилия, однако один из фаворитов в прыжках в высоту Андрей Проценко из-за проблем со спиной в преддверии Олимпиады решил лишний раз не рисковать и отказался от поездки в Польшу.

Позднее по добору шанс выступить на чемпионате Европы получили Марина Килипко (прыжки с шестом) и Орися Демьянюк (1500 метров).

Мужчины: Александр Соколов, Станислав Коваленко, Эрик Кострица (все – 60 метров), Виктор Солянов, Богдан Черномаз (оба – 60 метров с барьерами), Александр Погорелко, Даниил Даниленко, Никита Барабанов (все – 400 метров), Евгений Гуцол, Олег Миронец (оба – 800 метров), Артем Алфимов (1500 метров), Владислав Мазур (прыжки в длину), Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (оба – прыжки в высоту).

Женщины: Виктория Ратникова (60 метров), Анна Плотицына, Анна Чубковцева, Анастасия Мохнюк (все – 60 метров с барьерами), Анна Рыжикова, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк (все – 400 и 4 по 400 метров), Виктория Ткачук, Алина Логвиненко (обе – 4 по 400 метров), Светлана Жульжик (800 метров), Орися Демьянюк (1500 метров) Наталья Стребкова (3000 метров), Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (все – прыжки в высоту), Яна Гладийчук и Марина Килипко (обе – прыжки с шестом), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).

Кто из украинцев претендует на медаль?

Не хочется сглазить, но если не произойдет ничего непредвиденного, то два первых места в секторе для прыжков в высоту разыграют украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Более того, Ирине Геращенко, прыгавшей в этом сезоне на 1,94 метра, по силам составить звездным соотечественницам компанию на подиуме.

Магучих в начале февраля на соревнованиях в Словакии взяла планку на высоте 2,06 метра и стала автором третьего лучшего прыжка в помещении в истории легкой атлетики. В Торунь Ярослава приехала не только за золотом, но и с амбициями переписать на свое имя зимний рекорд чемпионатов Европы, который с 2005 года принадлежит бельгийке Тиа Хеллебаут (2,05 м).

