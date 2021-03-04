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Украинские легкоатлеты стартуют на чемпионате Европы. Что об этом нужно знать?
Оцениваем перспективы нашей делегации в Торуне
Волей коронавируса зимний чемпионат Европы в Польше для многих легкоатлетов станет генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Польше. Украина делегировала в Торунь 32 спортсмена с хорошими перспективами на первое золото с 2015 года. Но обо всем по порядку.
Изначально в заявке сборной Украины была 31 фамилия, однако один из фаворитов в прыжках в высоту Андрей Проценко из-за проблем со спиной в преддверии Олимпиады решил лишний раз не рисковать и отказался от поездки в Польшу.
Позднее по добору шанс выступить на чемпионате Европы получили Марина Килипко (прыжки с шестом) и Орися Демьянюк (1500 метров).
Состав сборной Украины на чемпионат Европы:
Мужчины: Александр Соколов, Станислав Коваленко, Эрик Кострица (все – 60 метров), Виктор Солянов, Богдан Черномаз (оба – 60 метров с барьерами), Александр Погорелко, Даниил Даниленко, Никита Барабанов (все – 400 метров), Евгений Гуцол, Олег Миронец (оба – 800 метров), Артем Алфимов (1500 метров), Владислав Мазур (прыжки в длину), Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (оба – прыжки в высоту).
Женщины: Виктория Ратникова (60 метров), Анна Плотицына, Анна Чубковцева, Анастасия Мохнюк (все – 60 метров с барьерами), Анна Рыжикова, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк (все – 400 и 4 по 400 метров), Виктория Ткачук, Алина Логвиненко (обе – 4 по 400 метров), Светлана Жульжик (800 метров), Орися Демьянюк (1500 метров) Наталья Стребкова (3000 метров), Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (все – прыжки в высоту), Яна Гладийчук и Марина Килипко (обе – прыжки с шестом), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).
Не хочется сглазить, но если не произойдет ничего непредвиденного, то два первых места в секторе для прыжков в высоту разыграют украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Более того, Ирине Геращенко, прыгавшей в этом сезоне на 1,94 метра, по силам составить звездным соотечественницам компанию на подиуме.
Магучих в начале февраля на соревнованиях в Словакии взяла планку на высоте 2,06 метра и стала автором третьего лучшего прыжка в помещении в истории легкой атлетики. В Торунь Ярослава приехала не только за золотом, но и с амбициями переписать на свое имя зимний рекорд чемпионатов Европы, который с 2005 года принадлежит бельгийке Тиа Хеллебаут (2,05 м).
BREAKING: 19-year-old Yaroslava Mahuchikh just jumped 2.06m (6-9), which is the 3rd highest jump indoors of ALL-TIME! ????????— Jumpers World (@jumpersworldtv) February 2, 2021
???? IG: bblatka pic.twitter.com/4TVb4etDhk
Магучих еще не брала медали на зимних чемпионатах Европы, а вот в послужном списке Левченко есть серебро из Глазго-2019 и бронза из Белграда-2017. Юлия в олимпийском сезоне выше 1,96 пока не взлетала, а ее персональный рекорд в помещении – 2,00 (февраль 2019 года).
Вице-чемпионка мира и Европы Марина Бех-Романчук после очень продуктивного прошлого сезона в этом году дальше 6,70 еще не прыгала – и это только шестой результат сезона в Европе. И без травмированной Иваны Шпанович соперниц у Бех-Романчук хватает – в борьбе за золото украинке придется схлестнуться с 18-летней сенсацией из Италии Ларисой Япикино (лучший результат в сезоне – 6,91), голодной к большим успехам шведкой Хадди Санья (6,82) и действующей чемпионкой мира Малайкой Михамбо (6,77). Как видите, конкуренция зашкаливает.
Кто еще заслуживает упоминания? Прыгуны в высоту Дмитрий Никитин и Олег Дорощук (оба прыгали на 2,28 – 6-й лучший результат сезона в Европе) без Андрея Проценко и россиян будут в расширенном списке претендентов на медаль, в аналогичном статусе к чемпионату Европы с 5-м лучшим результатом на континенте (8,07) подходит и Владислав Мазур (прыжки в длину). Что касается беговых дисциплин, то в первую очередь стоит отметить женскую эстафету 4 по 400 метров – 4 года назад Украина уже брала бронзу в этой дисциплине, а одной из медалисток становилась Анастасия Брызгина, которая побежит и в Торуне.
Предстоящий чемпионат Европы в Польше станет для Украины 14-м в статусе независимого члена Европейской ассоциации легкой атлетики. С 1994 года завоевано 42 медали, включая 10 золотых.
Все украинские победители чемпионатов Европы в помещении:
1994, Париж: Александр Багач (толкание ядра)
1998, Валенсия: Сергей Осович (бег на 200 метров)
1998, Валенсия: Алексей Лукашевич (прыжки в длину)
1998, Валенсия: Анжела Балахонова (прыжки с шестом)
2002, Вена: Вита Павлиш (толкание ядра)
2005, Мадрид: Иван Гешко (бег на 1500 метров)
2011, Париж: Олеся Повх (бег на 60 метров)
2013, Гетеборг: Мария Ремень (бег на 60 метров)
2013, Гетеборг: Наталь Лупу (бег на 800 метров)
2015, Прага: Наталья Пигида (бег на 400 метров).
Среди тех спортсменов, которые представят Украину в Торуне, ранее на подиум чемпионатов Европы в помещении поднимались только Юлия Левченко, Марина Килипко, Анастасия Брызгина и Марина Бех-Романчук.
С 4 по 7 марта в Торуне выступят 733 легкоатлета (405 мужчин и 328 женщин) из 47 стран Европы, включая 17 действующих чемпионов континента и 9 обладателей лучших результатов сезона в мире (приятно видеть в этом списке нашу Ярославу Магучих).
Nine athletes with world leading marks will be competing in #Torun2021!— European Athletics (@EuroAthletics) March 3, 2021
W
????????Visser 7.81 60mH
????????Mahuchikh 2.06m HJ
????????Iapichino 6.91m LJ
????????Papahristou 14.60m TJ
????????Dongmo 19.65m SP
????????Vidts 4665 Pentathlon
M
????????J Ingebrigtsen 3:31.80 1500m
????????Tamberi 2.35m HJ
????????Duplantis 6.10m PV pic.twitter.com/Fchn2VsPhT
Полное расписание финалов чемпионата Европы в Польше (время местное)
Пятница, 5 марта
19:06: Женщины, толкание ядра
20:20: Мужчины, прыжки в длину
20:35: Мужчины, толкание ядра
21:00: Женщины, бег на 3000 метров
21:35: Мужчины, бег на 1500 метров
Суббота, 6 марта
18:45: Женщины, прыжки с шестом
19:40: Женщины, прыжки в длину
19:50: Женщины, бег на 1500 метров
20:10: Женщины, бег на 400 метров
20:58: Мужчины, бег на 60 метров
Воскресенье, 7 марта
10:50: Мужчины, тройной прыжок
11:25: Мужчины, прыжки в высоту
17:00. Мужчины, бег на 60 метров с барьерами
17:05: Мужчины, прыжки с шестом
17:15: Женщины, бег на 60 метров с барьерами
17:20: Женщины, тройной прыжок
17:45: Женщины, прыжки в высоту
17:52: Мужчины, бег на 3000 метров
18:13: Женщины, бег на 800 метров
18:25: Мужчины, бег на 800 метров
18:46: Женщины, бег на 60 метров
18:57: Мужчины, эстафета 4 по 400 метров
19:10: Женщины, эстафета 4 по 400 метров.
На территории Украины в прямом эфире в полном объеме чемпионат Европы в Торуне покажет портал "Суспільне".
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