Украинские легкоатлеты стартуют на чемпионате Европы. Что об этом нужно знать?

Волей коронавируса зимний чемпионат Европы в Польше для многих легкоатлетов станет генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Польше. Украина делегировала в Торунь 32 спортсмена с хорошими перспективами на первое золото с 2015 года. Но обо всем по порядку.

Кто представит Украину на чемпионате Европы в помещении?

Изначально в заявке сборной Украины была 31 фамилия, однако один из фаворитов в прыжках в высоту Андрей Проценко из-за проблем со спиной в преддверии Олимпиады решил лишний раз не рисковать и отказался от поездки в Польшу.

Позднее по добору шанс выступить на чемпионате Европы получили Марина Килипко (прыжки с шестом) и Орися Демьянюк (1500 метров).

Состав сборной Украины на чемпионат Европы:

Мужчины: Александр Соколов, Станислав Коваленко, Эрик Кострица (все – 60 метров), Виктор Солянов, Богдан Черномаз (оба – 60 метров с барьерами), Александр Погорелко, Даниил Даниленко, Никита Барабанов (все – 400 метров), Евгений Гуцол, Олег Миронец (оба – 800 метров), Артем Алфимов (1500 метров), Владислав Мазур (прыжки в длину), Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (оба – прыжки в высоту).

Женщины: Виктория Ратникова (60 метров), Анна Плотицына, Анна Чубковцева, Анастасия Мохнюк (все – 60 метров с барьерами), Анна Рыжикова, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк (все – 400 и 4 по 400 метров), Виктория Ткачук, Алина Логвиненко (обе – 4 по 400 метров), Светлана Жульжик (800 метров), Орися Демьянюк (1500 метров) Наталья Стребкова (3000 метров), Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (все – прыжки в высоту), Яна Гладийчук и Марина Килипко (обе – прыжки с шестом), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).

Кто из украинцев претендует на медаль?

Не хочется сглазить, но если не произойдет ничего непредвиденного, то два первых места в секторе для прыжков в высоту разыграют украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Более того, Ирине Геращенко, прыгавшей в этом сезоне на 1,94 метра, по силам составить звездным соотечественницам компанию на подиуме.

Магучих в начале февраля на соревнованиях в Словакии взяла планку на высоте 2,06 метра и стала автором третьего лучшего прыжка в помещении в истории легкой атлетики. В Торунь Ярослава приехала не только за золотом, но и с амбициями переписать на свое имя зимний рекорд чемпионатов Европы, который с 2005 года принадлежит бельгийке Тиа Хеллебаут (2,05 м).

BREAKING: 19-year-old Yaroslava Mahuchikh just jumped 2.06m (6-9), which is the 3rd highest jump indoors of ALL-TIME! ????????



???? IG: bblatka pic.twitter.com/4TVb4etDhk — Jumpers World (@jumpersworldtv) February 2, 2021

Магучих еще не брала медали на зимних чемпионатах Европы, а вот в послужном списке Левченко есть серебро из Глазго-2019 и бронза из Белграда-2017. Юлия в олимпийском сезоне выше 1,96 пока не взлетала, а ее персональный рекорд в помещении – 2,00 (февраль 2019 года).

Вице-чемпионка мира и Европы Марина Бех-Романчук после очень продуктивного прошлого сезона в этом году дальше 6,70 еще не прыгала – и это только шестой результат сезона в Европе. И без травмированной Иваны Шпанович соперниц у Бех-Романчук хватает – в борьбе за золото украинке придется схлестнуться с 18-летней сенсацией из Италии Ларисой Япикино (лучший результат в сезоне – 6,91), голодной к большим успехам шведкой Хадди Санья (6,82) и действующей чемпионкой мира Малайкой Михамбо (6,77). Как видите, конкуренция зашкаливает.

Кто еще заслуживает упоминания? Прыгуны в высоту Дмитрий Никитин и Олег Дорощук (оба прыгали на 2,28 – 6-й лучший результат сезона в Европе) без Андрея Проценко и россиян будут в расширенном списке претендентов на медаль, в аналогичном статусе к чемпионату Европы с 5-м лучшим результатом на континенте (8,07) подходит и Владислав Мазур (прыжки в длину). Что касается беговых дисциплин, то в первую очередь стоит отметить женскую эстафету 4 по 400 метров – 4 года назад Украина уже брала бронзу в этой дисциплине, а одной из медалисток становилась Анастасия Брызгина, которая побежит и в Торуне.

А как Украина выступает на зимних чемпионатах Европы?

Предстоящий чемпионат Европы в Польше станет для Украины 14-м в статусе независимого члена Европейской ассоциации легкой атлетики. С 1994 года завоевано 42 медали, включая 10 золотых.

Все украинские победители чемпионатов Европы в помещении:

1994, Париж: Александр Багач (толкание ядра)

1998, Валенсия: Сергей Осович (бег на 200 метров)

1998, Валенсия: Алексей Лукашевич (прыжки в длину)

1998, Валенсия: Анжела Балахонова (прыжки с шестом)

2002, Вена: Вита Павлиш (толкание ядра)

2005, Мадрид: Иван Гешко (бег на 1500 метров)

2011, Париж: Олеся Повх (бег на 60 метров)

2013, Гетеборг: Мария Ремень (бег на 60 метров)

2013, Гетеборг: Наталь Лупу (бег на 800 метров)

2015, Прага: Наталья Пигида (бег на 400 метров).

Среди тех спортсменов, которые представят Украину в Торуне, ранее на подиум чемпионатов Европы в помещении поднимались только Юлия Левченко, Марина Килипко, Анастасия Брызгина и Марина Бех-Романчук.

Что еще нужно знать о чемпионате Европы?

С 4 по 7 марта в Торуне выступят 733 легкоатлета (405 мужчин и 328 женщин) из 47 стран Европы, включая 17 действующих чемпионов континента и 9 обладателей лучших результатов сезона в мире (приятно видеть в этом списке нашу Ярославу Магучих).

Nine athletes with world leading marks will be competing in #Torun2021!



W

????????Visser 7.81 60mH

????????Mahuchikh 2.06m HJ

????????Iapichino 6.91m LJ

????????Papahristou 14.60m TJ

????????Dongmo 19.65m SP

????????Vidts 4665 Pentathlon



M

????????J Ingebrigtsen 3:31.80 1500m

????????Tamberi 2.35m HJ

????????Duplantis 6.10m PV pic.twitter.com/Fchn2VsPhT — European Athletics (@EuroAthletics) March 3, 2021

Полное расписание финалов чемпионата Европы в Польше (время местное)

Пятница, 5 марта

19:06: Женщины, толкание ядра

20:20: Мужчины, прыжки в длину

20:35: Мужчины, толкание ядра

21:00: Женщины, бег на 3000 метров

21:35: Мужчины, бег на 1500 метров

Суббота, 6 марта

18:45: Женщины, прыжки с шестом

19:40: Женщины, прыжки в длину

19:50: Женщины, бег на 1500 метров

20:10: Женщины, бег на 400 метров

20:58: Мужчины, бег на 60 метров

Воскресенье, 7 марта

10:50: Мужчины, тройной прыжок

11:25: Мужчины, прыжки в высоту

17:00. Мужчины, бег на 60 метров с барьерами

17:05: Мужчины, прыжки с шестом

17:15: Женщины, бег на 60 метров с барьерами

17:20: Женщины, тройной прыжок

17:45: Женщины, прыжки в высоту

17:52: Мужчины, бег на 3000 метров

18:13: Женщины, бег на 800 метров

18:25: Мужчины, бег на 800 метров

18:46: Женщины, бег на 60 метров

18:57: Мужчины, эстафета 4 по 400 метров

19:10: Женщины, эстафета 4 по 400 метров.

На территории Украины в прямом эфире в полном объеме чемпионат Европы в Торуне покажет портал "Суспільне".