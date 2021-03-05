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ЧЕ по легкой атлетике: Мазур и Никитин вышли в финал в прыжках в высоту
Первые результаты из Польши
https://xsport.ua
В прыжках в высоту Дмитрий Никитин со второй попытки взял планку на высоте 2,21 метра и отобрался в финал зимнего чемпионата Европы в помещении в Торуне.
Еще один украинец Олег Дорощук на высоте 2,21 совершил три неудачных прыжка и досрочно завершил выступления в Польше.
Владислав Мазур в квалификации в прыжках в длину со второй попытке показал 7,85 метра и вышел в финал с четвертым результатом.
В беге на 3000 метров Наталья Стребкова с личным рекордом (8:59.15) заняла 5-е место и квалифицировалась в полуфинал.
У мужчин в беге на 1500 метров Артем Алфимов с результатом 3:46.05 занял предпоследнее место в своем забеге и не смог преодолеть первый раунд.
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