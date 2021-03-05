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Бех-Романчук с третьим результатом вышла в финал чемпионата Европы в Польше
А никто и не сомневался
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук без проблем преодолела квалификацию на зимнем чемпионате Европы в Торуне.
Для попадания в финал Бех-Романчук нужно было прыгнуть на 6,70 метра или же попасть в топ-8.
В первой попытке украинка показала 6,60, затем во втором прыжке улучшила свой результат на 6 сантиметров. Третью попытку Бех-Романчук делать не стала.
В квалификации превзойти Бех-Романчук смогли только шведка Хадди Санья (6,78 м) и обладательница лучшего результата сезона в мире Лариса Япикино (6,70 м).
Финал чемпионата Европы в прыжках в длину состоится в субботу, 6 марта.
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