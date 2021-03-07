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Бех-Романчук: Я была уверена, что физически готова и могу показывать высокий результат
Комментарий чемпионки Европы
Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук прокомментировала
"Этот зимний сезон был для меня очень тяжелым. Одним из самых тяжелых за последние годы. Было мало соревнований, постоянно что-то беспокоило. На чемпионат Европы я ехала, понимая, что готова, но при этом не знаю, чего ожидать от самой себя. И именно поэтому ничего не хотела прогнозировать. Не знала, что мне удастся показать и реализовать, не помешают ли те нюансы, которые присутствовали на тренировках. Но рада сейчас общаться в таком прекрасном настроении, ведь все удалось.
В финале мы уже особо ничего не корректировали, ведь в последний момент перед прыжками уже не надышишься. Когда заходишь в сектор, все зависит от твоей головы, от того, что вы сделали на тренировках. В таком режиме и нужно работать.
Я была уверена, что физически готова и могу показывать высокий результат, но оставался вопрос, справлюсь ли технически. Ведь из-за того, что было мало соревнований, тревожил то аххил, то еще что-то не успели доделать некоторые нюансы. И я волновалась, смогу ли справиться с той физической формой, что сейчас у меня.
Заступы в первых попытках были вызваны тем, что еще нужно было разбегаться, старалась максимально почувствовать дорожку, атмосферу. Благодаря тому, что сегодня прыгало восемь девочек, у меня впереди были еще четыре попытки, поэтому я не нервничала, была уверена в том, что мне нужно отойти назад, сделать все качественно и будет достаточно удачная попытка.
Мне кажется, что теперь я очень полюблю сектор в Торуне. Это произошло еще в прошлом году, когда установила здесь личный рекорд, но теперь я его полюблю еще больше" - сказала Марина.
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