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Ярослава Магучих - чемпионка Европы по прыжкам в высоту, Ирина Геращенко - вице-чемпионка
Вот такие они, наши девушки
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Для победы на континентальном первенстве ей хватило результата 2 метра.
После достижения такого показателя, украинка трижды штурмовала отметку в 2,07 метра - то есть пыталась установить новый мировой рекорд, но ей пока сделать этого не удалось.
Вице-чемпионкой Европы стала еще одна украинка Ирина Геращенко, которой покорилась высота 1,96 метра. ТОП 3 замкнула финка Элла Юнилла (1,96 метра).
Полностью украинским пьедестал также мог бы стать, но Юлии Левченко до бронзы не хватило 2 сантиметров (1,94 метра).
Напомним, что ранее золото Чемпионата Европы
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