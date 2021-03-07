Ярослава Магучих - чемпионка Европы по прыжкам в высоту, Ирина Геращенко - вице-чемпионка

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Для победы на континентальном первенстве ей хватило результата 2 метра.

После достижения такого показателя, украинка трижды штурмовала отметку в 2,07 метра - то есть пыталась установить новый мировой рекорд, но ей пока сделать этого не удалось.

Вице-чемпионкой Европы стала еще одна украинка Ирина Геращенко, которой покорилась высота 1,96 метра. ТОП 3 замкнула финка Элла Юнилла (1,96 метра).

Полностью украинским пьедестал также мог бы стать, но Юлии Левченко до бронзы не хватило 2 сантиметров (1,94 метра).