Украинские легкоатлетки на чемпионате Европы побили рекорд, который стоял с 1997 года

Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк и Анна Рыжикова в эстафете 4 по 400 метров в рамках зимнего чемпионата мира в Польше с результатом 3:30.38 заняли пятое место.

Украинки побили национальный рекорд, установленный 24 года назад в Париже. В 1997 году Татьяна Мовчан, Аелита Юрченко, Галина Мисирук и Ольга Мороз пробежали эстафету за 3:30.43.

Победу в эстафете 4 по 400 метров с рекордом чемпионатов Европы одержала команда Нидерландов, а Великобритания и Польша дополнили топ-3.