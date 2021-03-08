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Украинские легкоатлетки на чемпионате Европы побили рекорд, который стоял с 1997 года

Легкая атлетика
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Жаль, что без медали

Украинские легкоатлетки на чемпионате Европы побили рекорд, который стоял с 1997 года

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Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк и Анна Рыжикова в эстафете 4 по 400 метров в рамках зимнего чемпионата мира в Польше с результатом 3:30.38 заняли пятое место.

Украинки побили национальный рекорд, установленный 24 года назад в Париже. В 1997 году Татьяна Мовчан, Аелита Юрченко, Галина Мисирук и Ольга Мороз пробежали эстафету за 3:30.43.

Победу в эстафете 4 по 400 метров с рекордом чемпионатов Европы одержала команда Нидерландов, а Великобритания и Польша дополнили топ-3.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы.

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В статье: легкая атлетика чемпионат Европы по легкой атлетике
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