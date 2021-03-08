Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские легкоатлетки на чемпионате Европы побили рекорд, который стоял с 1997 года
Жаль, что без медали
facebook.com
Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк и Анна Рыжикова в эстафете 4 по 400 метров в рамках зимнего чемпионата мира в Польше с результатом 3:30.38 заняли пятое место.
Украинки побили национальный рекорд, установленный 24 года назад в Париже. В 1997 году Татьяна Мовчан, Аелита Юрченко, Галина Мисирук и Ольга Мороз пробежали эстафету за 3:30.43.
Победу в эстафете 4 по 400 метров с рекордом чемпионатов Европы одержала команда Нидерландов, а Великобритания и Польша дополнили топ-3.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Отличный штрафной и удар в девятку после обманного движения. ВИДЕО, как Милан победил Верону
- Юрген, сколько можно? Ливерпуль - Фулхэм 0:1. Видео обзор матча
- Милевский: Наверное, на НСК Олимпийском я уже больше не сыграю
- Украинские легкоатлеты стартуют на чемпионате Европы. Что об этом нужно знать?
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины