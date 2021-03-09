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Три украинских легкоатлетки заразились COVID-19

Легкая атлетика
(1 голосов)

Неприятная история

Три украинских легкоатлетки заразились COVID-19

Новина українською

Положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне сдали Алина Логвиненко, Анна Рыжикова и Екатерина Климюк, которые 7 марта с национальным рекордом заняли 5-е место в эстафете 4 по 400 метров.

Также на самоизоляцию отправилась и спринтерша Виктория Ратникова, которая жила в одном номере с Климюк.

Стоит отметить, что зараженные легкоатлетки после финиша эстафеты обнимались с Ярославой Магучих и Ириной Геращенко – чемпионкой и вице-чемпионкой континента в прыжках в высоту.

Четыре украинки на протяжении 10 дней будут вынуждены отбывать самоизоляцию в Польше. Об этом сообщил тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник.

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В статье: легкая атлетика коронавирус
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Источник:
Xsport.ua

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