Три украинских легкоатлетки заразились COVID-19

Положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне сдали Алина Логвиненко, Анна Рыжикова и Екатерина Климюк, которые 7 марта с национальным рекордом заняли 5-е место в эстафете 4 по 400 метров.

Также на самоизоляцию отправилась и спринтерша Виктория Ратникова, которая жила в одном номере с Климюк.

Стоит отметить, что зараженные легкоатлетки после финиша эстафеты обнимались с Ярославой Магучих и Ириной Геращенко – чемпионкой и вице-чемпионкой континента в прыжках в высоту.

Четыре украинки на протяжении 10 дней будут вынуждены отбывать самоизоляцию в Польше. Об этом сообщил тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник.