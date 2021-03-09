Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три украинских легкоатлетки заразились COVID-19
Неприятная история
Положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне сдали Алина Логвиненко, Анна Рыжикова и Екатерина Климюк, которые 7 марта с национальным рекордом заняли 5-е место в эстафете 4 по 400 метров.
Также на самоизоляцию отправилась и спринтерша Виктория Ратникова, которая жила в одном номере с Климюк.
Стоит отметить, что зараженные легкоатлетки после финиша эстафеты обнимались с Ярославой Магучих и Ириной Геращенко – чемпионкой и вице-чемпионкой континента в прыжках в высоту.
Четыре украинки на протяжении 10 дней будут вынуждены отбывать самоизоляцию в Польше. Об этом сообщил тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Цена удачных результатов возрастает
- Символическая сборная 17-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Разгром от Десны, победы Челси и Интера, очередной гол Яремчука. Главные новости от 8 марта
- ЧЕ по легкой атлетике: Мазур и Никитин шагают в финал
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины