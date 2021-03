Бех-Романчук и Магучих на высоте. Главные успехи украинцев на зимнем чемпионате Европы

Два золота, серебро и еще несколько близких к медали результатов – зимний чемпионат Европы в Торуне стал для Украины лучшим за последние шесть лет и укрепил веру в перспективы наших главных звездочек на грядущей Олимпиаде в Токио.

Украина – шестая в медальном зачете чемпионата Европы в помещении

Бех-Романчук устроила триллер с хэппи-эндом в секторе для прыжков в длину

В статусе действующей вице-чемпионки мира и бронзового призера последнего чемпионата Европы в помещении Марина Бех-Романчук в Торуне, несомненно, входила в список претендентов на медаль, но лишь шестой показатель (6,70 метра) европейского топ-листа сезона не позволял считать ее фаворитом на золото. А вот кто подходил на эту роль, так это чемпионка мира и Европы Малайка Михамбо с ее «personal best» 7,07 и юная итальянская сенсация Ларисса Япикино, которая в этом сезоне уже прыгала за 6,90.

Две первых попытки Бех-Романчук испортила заступами, затем в третьем прыжке улетела на 6,80 и с личным рекордом сезона на несколько минут захватила лидерство в протоколе, пока Михамбо не перебила результат украинки на 8 сантиметров.

В пятой попытке Бех-Романчук максимально близко подобралась к лидирующему показателю немки (6,86), но все же осталась второй. Михамбо уже готовилась принимать поздравления с очередным золотом, когда Марина собрала остатки энергии и выплеснула ее в сумасшедший полет на 6,92! Последнее слово оставалось за немкой, однако перебить новый лучший результат сезона в мире она не смогла, прыгнув лишь на 6,78. Золото впервые в истории уезжает в Украину!

The women's long jump final in #Torun2021 was not short on drama this evening! ✨ ???? Gold for Maryna Bekh-Romanchuk ???????? at last! pic.twitter.com/cvg4SthWcc

Торунь стал действительно счастливым местом для Марины Бех-Романчук. Год назад здесь же она установила новый личный рекорд, а теперь с невероятной драмой завоевала крупнейшее золото в карьере.

Магучих в 19 лет побеждает на классе, а финка сорвала хет-трик Украины

Ярослава Магучих на чемпионате Европы сделала то, что и должна была сделать – в статусе лидера сезона с невероятным прыжком на 2,06 (третий лучший результат в истории) юная украинка без проблем впервые в карьере стала чемпионкой континента и подтвердила свои претензии на золото Игр в Токио.

К 19 годам Магучих уже научилась побеждать на голом классе. В Торуне Ярослава была так уверена в своих силах, что позволяла себе пропускать те высоты, с которыми ее конкурентки справлялись только с третьего прыжка. В итоге свой первую неудачную попытку Магучих выполнила уже в статусе чемпионки Европы, когда трижды (последний прыжок был очень близким) сбила планку при попытке обновления персонального рекорда на высоте 2,07.

???? Yaroslava Mahuchikh ???????? is the new European Champion in High Jump #Torun2021 after clearing 2.00m



With only 19 years:



▪️ World runner-up in 2019

▪️U18 World Champion in 2017

▪️U20 European Champion in 2019

▪️U18 European Champion in 2017

▪️European Indoor Champion in 2021 * pic.twitter.com/EkQGyj2FUq