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Бех-Романчук и Магучих на высоте. Главные успехи украинцев на зимнем чемпионате Европы

Легкая атлетика
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Репетиция перед Олимпиадой удалась

Бех-Романчук и Магучих на высоте. Главные успехи украинцев на зимнем чемпионате Европы

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Два золота, серебро и еще несколько близких к медали результатов – зимний чемпионат Европы в Торуне стал для Украины лучшим за последние шесть лет и укрепил веру в перспективы наших главных звездочек на грядущей Олимпиаде в Токио.

Украина – шестая в медальном зачете чемпионата Европы в помещении

Бех-Романчук устроила триллер с хэппи-эндом в секторе для прыжков в длину

В статусе действующей вице-чемпионки мира и бронзового призера последнего чемпионата Европы в помещении Марина Бех-Романчук в Торуне, несомненно, входила в список претендентов на медаль, но лишь шестой показатель (6,70 метра) европейского топ-листа сезона не позволял считать ее фаворитом на золото. А вот кто подходил на эту роль, так это чемпионка мира и Европы Малайка Михамбо с ее «personal best» 7,07 и юная итальянская сенсация Ларисса Япикино, которая в этом сезоне уже прыгала за 6,90.

Две первых попытки Бех-Романчук испортила заступами, затем в третьем прыжке улетела на 6,80 и с личным рекордом сезона на несколько минут захватила лидерство в протоколе, пока Михамбо не перебила результат украинки на 8 сантиметров.

В пятой попытке Бех-Романчук максимально близко подобралась к лидирующему показателю немки (6,86), но все же осталась второй. Михамбо уже готовилась принимать поздравления с очередным золотом, когда Марина собрала остатки энергии и выплеснула ее в сумасшедший полет на 6,92! Последнее слово оставалось за немкой, однако перебить новый лучший результат сезона в мире она не смогла, прыгнув лишь на 6,78. Золото впервые в истории уезжает в Украину!

Торунь стал действительно счастливым местом для Марины Бех-Романчук. Год назад здесь же она установила новый личный рекорд, а теперь с невероятной драмой завоевала крупнейшее золото в карьере.

Магучих в 19 лет побеждает на классе, а финка сорвала хет-трик Украины

Ярослава Магучих на чемпионате Европы сделала то, что и должна была сделать – в статусе лидера сезона с невероятным прыжком на 2,06 (третий лучший результат в истории) юная украинка без проблем впервые в карьере стала чемпионкой континента и подтвердила свои претензии на золото Игр в Токио.

К 19 годам Магучих уже научилась побеждать на голом классе. В Торуне Ярослава была так уверена в своих силах, что позволяла себе пропускать те высоты, с которыми ее конкурентки справлялись только с третьего прыжка. В итоге свой первую неудачную попытку Магучих выполнила уже в статусе чемпионки Европы, когда трижды (последний прыжок был очень близким) сбила планку при попытке обновления персонального рекорда на высоте 2,07.

Магучих в Польше стала юной самой победительницей зимнего чемпионата Европы, превзойдя на несколько месяцев достижение 32-летней давности румынки Алины Астафей. До Ярославы ни одной украинке не удавалось взять золото в прыжках в высоту на континентальном форуме в помещении.

В тот день Украина остановилась в шаге от исторического хет-трика на чемпионатах Европы. Ирина Геращенко с персональным рекордом взяла серебро, а вот Юлию Левченко на пьедестал неожиданно не пустила бронзовая призерша чемпионата Европы-2019 среди молодежи Елла Юннила – финка с первой попытки покорила 1,96 (национальный рекорд), в то время как Левченко взять эту высоту так и не смогла.

Двойной успех Магучих и Геращенко в секторе для прыжков в высоту стал повторением достижения Олеси Повх и Марии Ремень в беге на 60 метров на чемпионате Европы 2011 года в Париже – тогда украинки также заняли два первых места.

Национальный рекорд эстафеты, достойные выступления Никитина и Мазура

Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк и Анна Рыжикова в эстафете 4 по 400 метров вплоть до последних метров вели борьбу с Польшей, но добраться до подиума нашему квартету все же не удалось. Добротной компенсацией за отсутствие медали стало обновление на 0,05 секунды национального рекорда, который стоял с 1997 года, когда Татьяна Мовчан, Аелита Юрченко, Галина Мисирук и Ольга Мороз на зимнем чемпионате Европы в Париже пробежали эстафету за 3:30.43.

Жаль, что украинки в Торуне вдобавок к рекорду заработали положительные тесты на коронавирус. Но болезнь отступит, а рекорд останется.

В отсутствие опытного Андрея Проценко в секторе для прыжков в высоту вся ответственность за результат легла на дебютанта Дмитрия Никитина. И тот не подвел, заняв достойное 5-е место с результатом 2,23. Для бронзы Никитину нужно было с первой попытки перелетать планку на высоте 2,26 (это на 2 см ниже его личного рекорда), но украинец с этой задачей не справился и был вынужден рисковать.

«Сейчас прокручиваю в голове соревнования и понимаю, что уже после первой неудачи на 2,26 нужно было переносить попытки. Думаю, это было бы лучше, я был бы увереннее. А так на 2,29 осталась только одна попытка. Чувствовал, что могу показывать такой результат и с ним может быть медаль. Но, к сожалению, не сложилось. Нужно было немного подержать плечо, а я сразу шел плечами на планку...», - приводит слова Никитина официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

С опытом Дмитрий Никитин может стать достойной сменой для Богдана Бондаренко и Андрея Проценко. За чемпионат Европы в Польше он заслужил твердую «четверку».

Бех-Романчук и Магучих на высоте. Главные успехи украинцев на зимнем чемпионате Европы - изображение 1

Прыгун в длину Владислав Мазур с момента дебюта на зимнем чемпионате Европы в 2017 году в Белграде с каждым новым разом все ближе подбирается к медали. Четыре года назад уроженец Бердычева не смог выйти в финал, в 2019-м в Глазго стал 8-м с результатом 7,75, а в Торуне выдал личный рекорд и остановился в шаге от бронзы (8,14 м).

Мазур в финале выполнил три прыжка за 8 метров, но конкуренты в тот день были слишком хороши. Чемпион континента Милтиадис Тентоглу взял золото с лучшим результатом сезона в мире (8,35), а швед Тобиас Монтлер (8,31) и финн Кристиан Пулли (8,24) синхронно выстрелили национальными рекордами и оставили украинца с «деревом», причем Пулли свой прыжок на бронзу совершил в последней попытке. Вот так бывает – в случае с Мариной Бех-Романчук финальный прыжок стал для Украины счастливым, а Владислава Мазура он оставил без медали.

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В статье: легкая атлетика Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук
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