Бех-Романчук и Магучих на высоте. Главные успехи украинцев на зимнем чемпионате Европы

Два золота, серебро и еще несколько близких к медали результатов – зимний чемпионат Европы в Торуне стал для Украины лучшим за последние шесть лет и укрепил веру в перспективы наших главных звездочек на грядущей Олимпиаде в Токио.

Украина – шестая в медальном зачете чемпионата Европы в помещении

Бех-Романчук устроила триллер с хэппи-эндом в секторе для прыжков в длину

В статусе действующей вице-чемпионки мира и бронзового призера последнего чемпионата Европы в помещении Марина Бех-Романчук в Торуне, несомненно, входила в список претендентов на медаль, но лишь шестой показатель (6,70 метра) европейского топ-листа сезона не позволял считать ее фаворитом на золото. А вот кто подходил на эту роль, так это чемпионка мира и Европы Малайка Михамбо с ее «personal best» 7,07 и юная итальянская сенсация Ларисса Япикино, которая в этом сезоне уже прыгала за 6,90.

Две первых попытки Бех-Романчук испортила заступами, затем в третьем прыжке улетела на 6,80 и с личным рекордом сезона на несколько минут захватила лидерство в протоколе, пока Михамбо не перебила результат украинки на 8 сантиметров.

В пятой попытке Бех-Романчук максимально близко подобралась к лидирующему показателю немки (6,86), но все же осталась второй. Михамбо уже готовилась принимать поздравления с очередным золотом, когда Марина собрала остатки энергии и выплеснула ее в сумасшедший полет на 6,92! Последнее слово оставалось за немкой, однако перебить новый лучший результат сезона в мире она не смогла, прыгнув лишь на 6,78. Золото впервые в истории уезжает в Украину!

The women's long jump final in #Torun2021 was not short on drama this evening! ✨



???? Gold for Maryna Bekh-Romanchuk ???????? at last! pic.twitter.com/cvg4SthWcc — European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2021

Торунь стал действительно счастливым местом для Марины Бех-Романчук. Год назад здесь же она установила новый личный рекорд, а теперь с невероятной драмой завоевала крупнейшее золото в карьере.

Магучих в 19 лет побеждает на классе, а финка сорвала хет-трик Украины

Ярослава Магучих на чемпионате Европы сделала то, что и должна была сделать – в статусе лидера сезона с невероятным прыжком на 2,06 (третий лучший результат в истории) юная украинка без проблем впервые в карьере стала чемпионкой континента и подтвердила свои претензии на золото Игр в Токио.

К 19 годам Магучих уже научилась побеждать на голом классе. В Торуне Ярослава была так уверена в своих силах, что позволяла себе пропускать те высоты, с которыми ее конкурентки справлялись только с третьего прыжка. В итоге свой первую неудачную попытку Магучих выполнила уже в статусе чемпионки Европы, когда трижды (последний прыжок был очень близким) сбила планку при попытке обновления персонального рекорда на высоте 2,07.

???? Yaroslava Mahuchikh ???????? is the new European Champion in High Jump #Torun2021 after clearing 2.00m



With only 19 years:



▪️ World runner-up in 2019

▪️U18 World Champion in 2017

▪️U20 European Champion in 2019

▪️U18 European Champion in 2017

▪️European Indoor Champion in 2021 * pic.twitter.com/EkQGyj2FUq — Victor K Almeida ???? (@AlmeidaVictorK) March 7, 2021

Магучих в Польше стала юной самой победительницей зимнего чемпионата Европы, превзойдя на несколько месяцев достижение 32-летней давности румынки Алины Астафей. До Ярославы ни одной украинке не удавалось взять золото в прыжках в высоту на континентальном форуме в помещении.

В тот день Украина остановилась в шаге от исторического хет-трика на чемпионатах Европы. Ирина Геращенко с персональным рекордом взяла серебро, а вот Юлию Левченко на пьедестал неожиданно не пустила бронзовая призерша чемпионата Европы-2019 среди молодежи Елла Юннила – финка с первой попытки покорила 1,96 (национальный рекорд), в то время как Левченко взять эту высоту так и не смогла.

Двойной успех Магучих и Геращенко в секторе для прыжков в высоту стал повторением достижения Олеси Повх и Марии Ремень в беге на 60 метров на чемпионате Европы 2011 года в Париже – тогда украинки также заняли два первых места.

Национальный рекорд эстафеты, достойные выступления Никитина и Мазура

Виктория Ткачук, Анастасия Брызгина, Екатерина Климюк и Анна Рыжикова в эстафете 4 по 400 метров вплоть до последних метров вели борьбу с Польшей, но добраться до подиума нашему квартету все же не удалось. Добротной компенсацией за отсутствие медали стало обновление на 0,05 секунды национального рекорда, который стоял с 1997 года, когда Татьяна Мовчан, Аелита Юрченко, Галина Мисирук и Ольга Мороз на зимнем чемпионате Европы в Париже пробежали эстафету за 3:30.43.

Жаль, что украинки в Торуне вдобавок к рекорду заработали положительные тесты на коронавирус. Но болезнь отступит, а рекорд останется.

В отсутствие опытного Андрея Проценко в секторе для прыжков в высоту вся ответственность за результат легла на дебютанта Дмитрия Никитина. И тот не подвел, заняв достойное 5-е место с результатом 2,23. Для бронзы Никитину нужно было с первой попытки перелетать планку на высоте 2,26 (это на 2 см ниже его личного рекорда), но украинец с этой задачей не справился и был вынужден рисковать.

«Сейчас прокручиваю в голове соревнования и понимаю, что уже после первой неудачи на 2,26 нужно было переносить попытки. Думаю, это было бы лучше, я был бы увереннее. А так на 2,29 осталась только одна попытка. Чувствовал, что могу показывать такой результат и с ним может быть медаль. Но, к сожалению, не сложилось. Нужно было немного подержать плечо, а я сразу шел плечами на планку...», - приводит слова Никитина официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

С опытом Дмитрий Никитин может стать достойной сменой для Богдана Бондаренко и Андрея Проценко. За чемпионат Европы в Польше он заслужил твердую «четверку».

Прыгун в длину Владислав Мазур с момента дебюта на зимнем чемпионате Европы в 2017 году в Белграде с каждым новым разом все ближе подбирается к медали. Четыре года назад уроженец Бердычева не смог выйти в финал, в 2019-м в Глазго стал 8-м с результатом 7,75, а в Торуне выдал личный рекорд и остановился в шаге от бронзы (8,14 м).

Мазур в финале выполнил три прыжка за 8 метров, но конкуренты в тот день были слишком хороши. Чемпион континента Милтиадис Тентоглу взял золото с лучшим результатом сезона в мире (8,35), а швед Тобиас Монтлер (8,31) и финн Кристиан Пулли (8,24) синхронно выстрелили национальными рекордами и оставили украинца с «деревом», причем Пулли свой прыжок на бронзу совершил в последней попытке. Вот так бывает – в случае с Мариной Бех-Романчук финальный прыжок стал для Украины счастливым, а Владислава Мазура он оставил без медали.