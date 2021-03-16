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Магучих и Проценко – легкоатлеты месяца в Украине
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Федерация легкой атлетики подвела итоги февраля. Обе награды достались представителям прыжков в высоту.
У мужчин лучшим спортсменом февраля стал Андрей Проценко, который по ходу последнего месяца зимы выиграл чемпионат Украины в помещении, взял серебро на турнире в Польше и стал третьим в Словакии.
У женщин равных не было Ярославе Магучих. В феврале Магучих на турнире в Словакии побила рекорд Украины (2,06) и установила лучший результат сезона в мире, а также стала чемпионкой страны с прыжком на 2,00.
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