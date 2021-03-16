Магучих и Проценко – легкоатлеты месяца в Украине

Федерация легкой атлетики подвела итоги февраля. Обе награды достались представителям прыжков в высоту.

У мужчин лучшим спортсменом февраля стал Андрей Проценко, который по ходу последнего месяца зимы выиграл чемпионат Украины в помещении, взял серебро на турнире в Польше и стал третьим в Словакии.

У женщин равных не было Ярославе Магучих. В феврале Магучих на турнире в Словакии побила рекорд Украины (2,06) и установила лучший результат сезона в мире, а также стала чемпионкой страны с прыжком на 2,00.