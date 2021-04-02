Бех-Романчук претендует на звание легкоатлетки месяца в Европе

Европейская федерация легкой атлетики представила список претенденток на звание лучшей спортсменки марта.

В этом списке оказалась украинка Марина Бех-Романчук, которая на зимнем чемпионате Европы с результатом 6,92 метра завоевала золото в прыжках в длину.

Конкуренцию Бех-Романчук составляют Нафиссату Тиам (Бельгия), Надин Виссер (Нидерланды) и Айла Дел Понте (Швейцария).

Голосование на звание лучшей легкоатлетки месяца проходит в Instagram до 6 апреля.