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Бех-Романчук претендует на звание легкоатлетки месяца в Европе
Есть все шансы на успех
Европейская федерация легкой атлетики представила список претенденток на звание лучшей спортсменки марта.
В этом списке оказалась украинка Марина Бех-Романчук, которая на зимнем чемпионате Европы с результатом 6,92 метра завоевала золото в прыжках в длину.
Конкуренцию Бех-Романчук составляют Нафиссату Тиам (Бельгия), Надин Виссер (Нидерланды) и Айла Дел Понте (Швейцария).
Голосование на звание лучшей легкоатлетки месяца проходит в Instagram до 6 апреля.
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