Легкая атлетика
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Суббота - день тяжелый: Украинские легкоатлетки держат себя в форме. Фото и видео
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Украинские легкоатлетки продолжают тренировки несмотря на выходной день. Так, Марина Бех-Романчук активно готовится к соревнованиям в тренировочном зале.
Чемпионка Европы по прыжкам с высоту Ярослава Магучих на побережье Атлантического океана выполняет беговую работу.
Ее коллега по ремеслу Юлия Левченко делает гимнастические упражнения.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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