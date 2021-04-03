  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Суббота - день тяжелый: Украинские легкоатлетки держат себя в форме. Фото и видео
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суббота - день тяжелый: Украинские легкоатлетки держат себя в форме. Фото и видео

Легкая атлетика
(1 голосов)

Наша гордость

Суббота - день тяжелый: Украинские легкоатлетки держат себя в форме. Фото и видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинские легкоатлетки продолжают тренировки несмотря на выходной день. Так, Марина Бех-Романчук активно готовится к соревнованиям в тренировочном зале.

Чемпионка Европы по прыжкам с высоту Ярослава Магучих на побережье Атлантического океана выполняет беговую работу.

Ее коллега по ремеслу Юлия Левченко делает гимнастические упражнения.

Суббота - день тяжелый: Украинские легкоатлетки держат себя в форме. Фото и видео - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина прокомментировала поражение в полуфинал турнира в Майами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...