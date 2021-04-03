Суббота - день тяжелый: Украинские легкоатлетки держат себя в форме. Фото и видео

Украинские легкоатлетки продолжают тренировки несмотря на выходной день. Так, Марина Бех-Романчук активно готовится к соревнованиям в тренировочном зале.

Чемпионка Европы по прыжкам с высоту Ярослава Магучих на побережье Атлантического океана выполняет беговую работу.

Ее коллега по ремеслу Юлия Левченко делает гимнастические упражнения.