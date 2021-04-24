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Невероятно жарко: Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка удивляет фанатов

Невероятно жарко: Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает приятно удивлять своих поклонников. На этот раз наша спортсменка снялась в очень откровенной фотосессии.

Невероятно жарко: Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии - изображение 1Невероятно жарко: Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии - изображение 2Невероятно жарко: Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии - изображение 3Невероятно жарко: Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии - изображение 4

Напомним, что ранее Василий Ломаченко показал, как отрабатывает силу удара.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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