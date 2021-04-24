Невероятно жарко: Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук продолжает приятно удивлять своих поклонников. На этот раз наша спортсменка снялась в очень откровенной фотосессии.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко показал , как отрабатывает силу удара.