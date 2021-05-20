В Украине начнут транслировать этапы Бриллиантовой лиги

Телеканалы Setanta Sports объявили о подписании эксклюзивного долгосрочного контракта на трансляцию престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига с 2021 по 2024 года.

Новый сезон в Бриллиантовой лиге начнется 23 мая в Гейтсхеде (Великобритания).

В прошлом году победами на этапах Бриллиантовой лиги отметились четверо украинцев – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Андрей Проценко (все – прыжки в высоту), а также Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).