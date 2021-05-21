Три украинки выступят на первом этапе сезона в Бриллиантовой лиге

Новый сезон в Бриллиантовой лиге откроется 23 мая этапом в Гейтсхеде (Великобритания).

Как сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины, на Туманном Альбионе страну представят три легкоатлетки.

Ольга Саладуха в Гейтсхеде выйдет в сектор для тройного прыжка впервые с чемпионата мира 2019 года, а Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту поведут борьбу с россиянкой Марией Ласицкене, которая на международных соревнованиях вынуждена выступать под нейтральным флагом.