  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Три украинки выступят на первом этапе сезона в Бриллиантовой лиге
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три украинки выступят на первом этапе сезона в Бриллиантовой лиге

Легкая атлетика
(1 голосов)

Ждем медалей

Три украинки выступят на первом этапе сезона в Бриллиантовой лиге

Reuters

Новина українською

Новый сезон в Бриллиантовой лиге откроется 23 мая этапом в Гейтсхеде (Великобритания).

Как сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины, на Туманном Альбионе страну представят три легкоатлетки.

Ольга Саладуха в Гейтсхеде выйдет в сектор для тройного прыжка впервые с чемпионата мира 2019 года, а Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту поведут борьбу с россиянкой Марией Ласицкене, которая на международных соревнованиях вынуждена выступать под нейтральным флагом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Украине начнут транслировать этапы Бриллиантовой лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Бриллиантовая лига Ольга Саладуха
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...