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Три украинки выступят на первом этапе сезона в Бриллиантовой лиге
Ждем медалей
Reuters
Новый сезон в Бриллиантовой лиге откроется 23 мая этапом в Гейтсхеде (Великобритания).
Как сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины, на Туманном Альбионе страну представят три легкоатлетки.
Ольга Саладуха в Гейтсхеде выйдет в сектор для тройного прыжка впервые с чемпионата мира 2019 года, а Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту поведут борьбу с россиянкой Марией Ласицкене, которая на международных соревнованиях вынуждена выступать под нейтральным флагом.
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