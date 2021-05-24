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Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги
Украинки нарушили ковид-протокол
Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Ярослава Магучих и бронзовый призер Олимпиады 2012 года в тройном прыжке Ольга Саладуха были исключены из числа участников этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании за нарушение ковид-протоколов.
"Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, ее тренер Татьяна Степанова и их соотечественница Ольга Саладуха были исключены из вчерашнего этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде из-за нарушения ковид-протоколов ранее в тот же день. И спортсмены, и тренер самоизолировались и прошли дополнительные испытания перед выездом из Великобритании. Для этих спортсменок нет никаких препятствий для участия в следующих стартах, если они будут в дальнейшем соблюдать ковид-протоколы", — сообщили в пресс-службе World Athletics.
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