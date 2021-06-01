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Медаль Проценко и разнообразие рекордов. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Дохе?
Второй этап выдался намного насыщенней первого
фото - uaf.org.ua
После дождливого британского Гейтсхеда Бриллиантовая лига переехала в теплую Доху – и мы сразу же увидели легкую атлетику совсем другого уровня. На втором этапе сезона спортсмены организовали один рекорд континента, семь лучших результатов сезона в мире, четыре рекорда соревнований и шесть рекордов национального значения.
Андрей Проценко в секторе для прыжков в высоту после успешного прыжка на 2,27 трижды сбил планку на 2,30 и не смог вмешаться в борьбу за победу, довольствовавшись третьим местом. А золото из Дохи неожиданно увез россиянин Илья Иванюк, которому удалось обставить местную звезду Мутаза Баршима.
Ольга Саладуха на первом старте за последние полтора года в тройном прыжке ограничилась скромным полетом на 14,04 метра, что позволило ей в итоговом протоколе расположиться на шестом месте. А первое место отошло к главной фаворите Олимпиады в Токио Юлимар Рохас, которая попутно обновила рекорд турнира (15,15 м).
Рай Бенджамин блистает в забеге на 400 метров с барьерами
Без Карстена Вархольма никто не помешал Раю Бенджамину оформить свою третью в карьере победу в Бриллиантовой лиге, причем обладатель третьего лучшего времени в истории дисциплине забрал первое место с новым рекордом соревнований. Это достижение американец должен разделить с Алисоном дос Сантосом, который до последнего прессинговал лидера забега и на финише обнаружил себя в статусе нового рекордсмена Южной Америки.
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снова на высоте
Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница девяти золотых медалей чемпионатов мира со второй попытки открыла счет победам в сезоне. В Дохе Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не поразила выдающимся результатом, но забег выиграла достаточно уверенно. Для титулованной ямайской бегуньи победа в Катаре стала 15-й в рамках Бриллиантовой лиги.
«Рада, что мне удалось показать хороший бег на всех отрезках дистанции и одержать победу. Это намного лучше, чем четвертое место, которое было на предыдущем этапе в Гейтсхеде. Я довольна сезоном, прогрессирую. Скорее всего, летом будут мои последние Олимпийские игры. Надеюсь, там будет удачное выступление», - отметила Фрейзер-Прайс.
Драма в прыжках с шестом
У женщин в секторе для прыжков с шестом прогнозировался успех Екатерини Стефаниди, но олимпийская чемпионка Рио неожиданно начала ошибаться на стартовых высотах, что в конце концов привело к трем неудачным прыжкам гречанки на 4,84.
Именно на этой высоте и решилась судьба победы – Кэти Нагеотте, никогда не хватавшая звезд с небес, взяла планку с первой попытки, в то время как именитая Сэнди Моррис (вице-чемпионка Олимпиады, чемпионка мира в помещении и двукратная вице-чемпионка чемпионатов мира) перелетела через планку во втором подходе.
Нагеотте и Моррис разделили первую строку в списке лучших результатов сезона в мире, а также совместно установили рекорд соревнований.
Результаты мужской программы
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,88
2. Андре де Грасс (Канада) – 19,89
3. Аарон Браун (Канада) – 20,25
400 м
1. Майкл Норман (США) – 44,27
2. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,57
3. Фред Керли (США) – 44,60
400 м с барьерами
1. Рай Бенджамин (США) – 47,38
2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,57
3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,82
800 м
1. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1:43,91
2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,45
3. Дэниел Роуден (Великобритания) – 1:44,60
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:30,48
2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:31,57
3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3:31,95
Толкание ядра
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,63 м
2. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,57
3. Армин Синанцевич (Сербия) – 21,88
Прыжки в высоту
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 м
2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,30
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27
Результаты женской программы
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,84
2. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,90
3. Джавианна Оливер (США) – 11,03
800 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1:58,68
2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1:59,70
3. Рабабе Арафи (Марокко) – 1:59,83
3000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 8:27,49
2. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8:28,27
3. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8:28,96
3000 м с препятствиями
1. Нора Джеруто (Кения) – 9:00,67
2. Мекидес Абебе (Эфиопия) – 9:02,52
3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9:02,64
Прыжки с шестом
1. Кэти Нагеотте (США) – 4,84 м
2. Сэнди Моррис (США) – 4,84
3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,74
Метание диска
1. Яиме Перес (Куба) – 63,75 м
2. Валери Оллман (США) – 65,57
3. Сандра Перкович (Хорватия) – 63,60
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,15 м
2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,69
3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,98
…
6. Ольга Саладуха (Украина) – 14,04
Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Дохе
Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Дохе
Топ-моменты этапа Бриллиантовой лиги в Дохе
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