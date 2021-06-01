Медаль Проценко и разнообразие рекордов. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Дохе?

После дождливого британского Гейтсхеда Бриллиантовая лига переехала в теплую Доху – и мы сразу же увидели легкую атлетику совсем другого уровня. На втором этапе сезона спортсмены организовали один рекорд континента, семь лучших результатов сезона в мире, четыре рекорда соревнований и шесть рекордов национального значения.

Как выступили украинцы?

Андрей Проценко в секторе для прыжков в высоту после успешного прыжка на 2,27 трижды сбил планку на 2,30 и не смог вмешаться в борьбу за победу, довольствовавшись третьим местом. А золото из Дохи неожиданно увез россиянин Илья Иванюк, которому удалось обставить местную звезду Мутаза Баршима.

Ольга Саладуха на первом старте за последние полтора года в тройном прыжке ограничилась скромным полетом на 14,04 метра, что позволило ей в итоговом протоколе расположиться на шестом месте. А первое место отошло к главной фаворите Олимпиады в Токио Юлимар Рохас, которая попутно обновила рекорд турнира (15,15 м).

Топ-3 события этапа

Рай Бенджамин блистает в забеге на 400 метров с барьерами

Без Карстена Вархольма никто не помешал Раю Бенджамину оформить свою третью в карьере победу в Бриллиантовой лиге, причем обладатель третьего лучшего времени в истории дисциплине забрал первое место с новым рекордом соревнований. Это достижение американец должен разделить с Алисоном дос Сантосом, который до последнего прессинговал лидера забега и на финише обнаружил себя в статусе нового рекордсмена Южной Америки.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снова на высоте

Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница девяти золотых медалей чемпионатов мира со второй попытки открыла счет победам в сезоне. В Дохе Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не поразила выдающимся результатом, но забег выиграла достаточно уверенно. Для титулованной ямайской бегуньи победа в Катаре стала 15-й в рамках Бриллиантовой лиги.

«Рада, что мне удалось показать хороший бег на всех отрезках дистанции и одержать победу. Это намного лучше, чем четвертое место, которое было на предыдущем этапе в Гейтсхеде. Я довольна сезоном, прогрессирую. Скорее всего, летом будут мои последние Олимпийские игры. Надеюсь, там будет удачное выступление», - отметила Фрейзер-Прайс.

Драма в прыжках с шестом

У женщин в секторе для прыжков с шестом прогнозировался успех Екатерини Стефаниди, но олимпийская чемпионка Рио неожиданно начала ошибаться на стартовых высотах, что в конце концов привело к трем неудачным прыжкам гречанки на 4,84.

Именно на этой высоте и решилась судьба победы – Кэти Нагеотте, никогда не хватавшая звезд с небес, взяла планку с первой попытки, в то время как именитая Сэнди Моррис (вице-чемпионка Олимпиады, чемпионка мира в помещении и двукратная вице-чемпионка чемпионатов мира) перелетела через планку во втором подходе.

Нагеотте и Моррис разделили первую строку в списке лучших результатов сезона в мире, а также совместно установили рекорд соревнований.

Результаты мужской программы

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,88

2. Андре де Грасс (Канада) – 19,89

3. Аарон Браун (Канада) – 20,25

400 м

1. Майкл Норман (США) – 44,27

2. Энтони Хосе Замбрано (Колумбия) – 44,57

3. Фред Керли (США) – 44,60

400 м с барьерами

1. Рай Бенджамин (США) – 47,38

2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,57

3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,82

800 м

1. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1:43,91

2. Фергюсон Ротич (Кения) – 1:44,45

3. Дэниел Роуден (Великобритания) – 1:44,60

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:30,48

2. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:31,57

3. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 3:31,95

Толкание ядра

1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,63 м

2. Филипп Михалевич (Хорватия) – 21,57

3. Армин Синанцевич (Сербия) – 21,88

Прыжки в высоту

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 м

2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,30

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27

Результаты женской программы

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,84

2. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 10,90

3. Джавианна Оливер (США) – 11,03

800 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 1:58,68

2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1:59,70

3. Рабабе Арафи (Марокко) – 1:59,83

3000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 8:27,49

2. Маргарет Кипкембои (Кения) – 8:28,27

3. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8:28,96

3000 м с препятствиями

1. Нора Джеруто (Кения) – 9:00,67

2. Мекидес Абебе (Эфиопия) – 9:02,52

3. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9:02,64

Прыжки с шестом

1. Кэти Нагеотте (США) – 4,84 м

2. Сэнди Моррис (США) – 4,84

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,74

Метание диска

1. Яиме Перес (Куба) – 63,75 м

2. Валери Оллман (США) – 65,57

3. Сандра Перкович (Хорватия) – 63,60

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,15 м

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,69

3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,98

…

6. Ольга Саладуха (Украина) – 14,04

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Дохе

Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Дохе

Топ-моменты этапа Бриллиантовой лиги в Дохе