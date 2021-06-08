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Двукратная олимпийская чемпионка чуть не побила мировой рекорд на 100-метровке

Легкая атлетика
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Шелли-Энн Фрейзер-Прайс в ударе

Двукратная олимпийская чемпионка чуть не побила мировой рекорд на 100-метровке

фото - worldathletics.org

Новина українською

Фрейзер-Прайс на домашних соревнованиях в Кингстоне категории JOA / JAAA Olympic Destiny Series выиграла 100-метровку со вторым лучшим результатом в истории спорта – 10,63 секунды. Свой личный рекорд 34-летняя легкоатлетка обновила на 0,07 секунды.

Быстрее Фрейзер-Прайс 100-метровку пробегала Флоренс Гриффит Джойнер, которая в июне 1988 года выдала 10,49.

Ожидается, что Олимпийские игры в Токио станут для Шелли-Энн Фрейзер-Прайс последними в карьере.

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В статье: легкая атлетика Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
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