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Эфиопка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Предыдущий рекорд простоял два дня
Бывает и такое
фото - РИА Новости
Сифан Хассан два дня назад на Мемориале Фанни Бланкерс-Кун в Хенгело (Нидерланды) пробежала 10 000 метров за 29 минут и 6,82 секунды и побила мировой рекорд Алмаз Аяны, который стоял с Олимпийских игр 2016 года в Рио-да-Жанейро.
Накануне эфиопка Летесенбет Гидей в том же Хенгело в рамках отбора на Олимпиаду в Токио преодолела 10 000 метров за 29 минут и 1,03 секунды.
Letesenbet #Gidey estableció un nuevo récord mundial en los 10.000 metros con un tiempo de 29m01.03s, en los trials olímpicos de Etiopía celebrados en Hengelo ????????.— @MejorCorrer (@mejorcorrer) June 8, 2021
La etíope rebajó en más de cinco segundos la marca que hace 48h había establecido Sifan #Hassan en la misma pista. pic.twitter.com/fxlUIiLHPA
Теперь Летесенбет Гидей принадлежат три мировых рекорда – 23-летняя легкоатлетка также быстрее всех в истории пробежала 5 000 метров и 15 километров на шоссе.
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