Эфиопка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Предыдущий рекорд простоял два дня

Сифан Хассан два дня назад на Мемориале Фанни Бланкерс-Кун в Хенгело (Нидерланды) пробежала 10 000 метров за 29 минут и 6,82 секунды и побила мировой рекорд Алмаз Аяны, который стоял с Олимпийских игр 2016 года в Рио-да-Жанейро.

Накануне эфиопка Летесенбет Гидей в том же Хенгело в рамках отбора на Олимпиаду в Токио преодолела 10 000 метров за 29 минут и 1,03 секунды.

Letesenbet #Gidey estableció un nuevo récord mundial en los 10.000 metros con un tiempo de 29m01.03s, en los trials olímpicos de Etiopía celebrados en Hengelo ????????.



La etíope rebajó en más de cinco segundos la marca que hace 48h había establecido Sifan #Hassan en la misma pista. pic.twitter.com/fxlUIiLHPA — @MejorCorrer (@mejorcorrer) June 8, 2021

Теперь Летесенбет Гидей принадлежат три мировых рекорда – 23-летняя легкоатлетка также быстрее всех в истории пробежала 5 000 метров и 15 километров на шоссе.