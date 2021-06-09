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Эфиопка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Предыдущий рекорд простоял два дня

Легкая атлетика
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Бывает и такое

Эфиопка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Предыдущий рекорд простоял два дня

фото - РИА Новости

Новина українською

Сифан Хассан два дня назад на Мемориале Фанни Бланкерс-Кун в Хенгело (Нидерланды) пробежала 10 000 метров за 29 минут и 6,82 секунды и побила мировой рекорд Алмаз Аяны, который стоял с Олимпийских игр 2016 года в Рио-да-Жанейро.

Накануне эфиопка Летесенбет Гидей в том же Хенгело в рамках отбора на Олимпиаду в Токио преодолела 10 000 метров за 29 минут и 1,03 секунды.

Теперь Летесенбет Гидей принадлежат три мировых рекорда – 23-летняя легкоатлетка также быстрее всех в истории пробежала 5 000 метров и 15 километров на шоссе.

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В статье: легкая атлетика
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