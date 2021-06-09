Украинка Ткачук выполнила олимпийский норматив в беге на 400 метров с барьерами

Виктория Ткачук на Мемориале Йозефа Одложила в Праге со второй попытки достигла олимпийского норматива в беге на 400 метров с барьерами.

Украинка выиграла международные соревнования в столице Чехии с результатом 55,10 и вслед за Анной Рыжиковой отобралась на Олимпиаду в этой дисциплине.

Ткачук во второй раз в карьере выступит на Олимпийских играх. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка в беге на 400 метров с барьерами остановилась на полуфинальной стадии.