  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Украинка Ткачук выполнила олимпийский норматив в беге на 400 метров с барьерами
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Ткачук выполнила олимпийский норматив в беге на 400 метров с барьерами

Легкая атлетика
(1 голосов)

Теперь поедет в Токио

Украинка Ткачук выполнила олимпийский норматив в беге на 400 метров с барьерами

фото - mostvideo.tv

Новина українською

Виктория Ткачук на Мемориале Йозефа Одложила в Праге со второй попытки достигла олимпийского норматива в беге на 400 метров с барьерами.

Украинка выиграла международные соревнования в столице Чехии с результатом 55,10 и вслед за Анной Рыжиковой отобралась на Олимпиаду в этой дисциплине.

Ткачук во второй раз в карьере выступит на Олимпийских играх. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка в беге на 400 метров с барьерами остановилась на полуфинальной стадии.

Ранее UA-Футбол сообщал, что три украинца выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: легкая атлетика Виктория Ткачук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...