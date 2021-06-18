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Названы лучшие легкоатлеты Украины в мае

Легкая атлетика
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Названы лучшие легкоатлеты Украины в мае

Новина українською

Федерация легкой атлетики Украины подвела результаты традиционного голосования среди представителей СМИ, экспертов и болельщиков.

Лучшими легкоатлетами мая в Украине стали Анна Рыжикова (400 метров с барьерами) и Андрей Проценко (прыжки в высоту).

Рыжикова в мае выиграла командный чемпионат Украины и заняла второе место на международных соревнованиях в Остраве. В начале июня украинка на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции стала второй с новым личным рекордом (54,19).

Проценко открыл сезон бронзовой медалью на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, взяв планку на высоте 2,27 метра.

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В статье: легкая атлетика Андрей Проценко Анна Рыжикова
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