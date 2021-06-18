Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы лучшие легкоатлеты Украины в мае
Итоги месяца от ФЛАУ
Федерация легкой атлетики Украины подвела результаты традиционного голосования среди представителей СМИ, экспертов и болельщиков.
Лучшими легкоатлетами мая в Украине стали Анна Рыжикова (400 метров с барьерами) и Андрей Проценко (прыжки в высоту).
Рыжикова в мае выиграла командный чемпионат Украины и заняла второе место на международных соревнованиях в Остраве. В начале июня украинка на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции стала второй с новым личным рекордом (54,19).
Проценко открыл сезон бронзовой медалью на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, взяв планку на высоте 2,27 метра.
Популярное сейчас
- Фоменко отреагировал на информацию о вызове игроков в сборную Украины за деньги
- Днепр-1 подпишет нападающего Динамо
- Украинский футболист принял участие в ролике в знак поддержки Кристиана Эриксена
- Швеция - Словакия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 18 июня 2021
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО