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Легкая атлетика. Американец Краузер побил мировой рекорд, который держался 31 год. Видео
Историческое достижение
https://www.epa.eu
Американский легкоатлет Райан Краузер побил мировой рекорд по толканию ядра. Произошло это во время отбора на Олимпиаду 2021 в Токио (Япония).
Спортсмен из США выполнил попытку на 23,37 метра, что на 25 сантиметров больше предыдущего рекорда, установленного его соотечественником Рэнди Барнсом в далеком 1990 году.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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