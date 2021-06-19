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Легкая атлетика. Американец Краузер побил мировой рекорд, который держался 31 год. Видео

Легкая атлетика
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Историческое достижение

Легкая атлетика. Американец Краузер побил мировой рекорд, который держался 31 год. Видео

https://www.epa.eu

UA-Футбол
Новина українською

Американский легкоатлет Райан Краузер побил мировой рекорд по толканию ядра. Произошло это во время отбора на Олимпиаду 2021 в Токио (Япония).

Спортсмен из США выполнил попытку на 23,37 метра, что на 25 сантиметров больше предыдущего рекорда, установленного его соотечественником Рэнди Барнсом в далеком 1990 году.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко дал прогноз на победителя Евро 2020.

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В статье: легкая атлетика
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