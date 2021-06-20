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Андрей Проценко: Был период, когда не мог ходить

Легкая атлетика
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Андрей Проценко: Был период, когда не мог ходить

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет, чемпион Европы по прыжкам в высоту Андрей Проценко прокомментировал победу на Чемпионате Украины. Его слова цитирует сайт ФЛАУ:

"Можно сказать, что соревнования проходили по плану. Единственное, немного не удавались две первые попытки на 2,26, но в третьей собрался и таки преодолел их.

На 2,31 м хоть планка и не устояла, но выполнил хорошую попытку, после чего решил дальше не прыгать - все же основной турнир сезона впереди и есть куда готовиться.

Проблемы с ахиллом еще дают о себе знать, однако сейчас по крайней мере могу соревноваться в полную силу. Это уже не то, что было зимой. Но тогда сверху наложились еще и проблемы со спиной.

Был период, когда не мог ходить. Это произошло как раз за четыре или пять дней до чемпионата Европы в помещении, поэтому отказался от участия в нем. Через пару дней стало лучше, хотя я еще не тренировался. Решили целенаправленно готовиться к летнему сезону.

Кто будет основным соперником на Олимпийских играх? Собственно, все те же, кто прыгал и в предыдущие годы. Хотя не исключаю, что может добавиться и кто-то новый" - сказал он.

Напомним, что ранее свое выступление на ЧУ прокомментировал Богдан Бондаренко.

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